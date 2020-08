Rosario Sasieta sobre denuncia de ataques contra Celia Capira: “El Estado no te va a abandonar”

Celia Capira, la mujer que corrió tras el presidente Martín Vizcarra, denunció que el último viernes 7 de agosto quemaron sus dos vehículos y asesinaron a sus mascotas en los exteriores de su vivienda en Arequipa. Tras esto, la reciente ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Rosario Sasieta, manifestó que llevarán a cabo una investigación sobre los hechos para encontrar a la persona responsable.

Ella añadió que el ministerio brindará apoyo a Capira y a su familia por los daños ocasionados a nivel de violencia contra la mujer. “No podemos de ninguna manera permanecer de perfil frente a la violencia. Es imposible. El Estado no puede hacer eso”, dijo en RPP.

“Se tiene que averiguar qué ha pasado ahí”, comentó Sasieta. Además, la titular del sector envió un mensaje a la mujer que recibió ataques en Arequipa. “Querida Celia, sé que me estás mirando. Sé que sabes que recién soy ministra de la Mujer, vamos a llevar hasta el final las investigaciones para saber quién fue y quién te ha hecho eso. Tú representas para mí todo lo que es el Perú”, sostuvo.

“El estado no va a estar de perfil, el estado no te va a abandonar”, expresó también. Sasieta aseguró que se encuentran trabajando en el asunto y se encargarán de articular. “Vamos a darnos un abrazo espiritual. Todos somos un equipo. Celia ahí estamos”, sentenció.

El último viernes, Celia Capira volvió a ser una víctima de ataques. La mujer, cuyo caso se hizo público tras correr por ayuda detrás del presidente Martín Vizcarra, denunció que mataron a sus perros e incendiaron sus vehículos dentro de su casa, en el distrito de Alto Selva Alegre

PUEDES VER Extraño atentado contra Celia Capira, la mujer que pidió ayuda a Vizcarra en Arequipa

“Yo me desperté y en mis sueños, mi esposo me pidió que me levantara”, indicó en un enlace en Latina. Adicionó que esto ha sido intencionado por terceras personas. “Esto no ha sido un incendio (por cortocircuito), ha sido provocado”, aseveró. No obstante, aún desconoce al responsable. Ella pidió apoyo y garantías para su vida. “¿Porque a mí, qué daño le hice a la gente?”, dijo entre lágrimas.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.