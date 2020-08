Piden ayuda para perrita que fue rescatada de construcción donde la iban a matar

Una rescatista impidió que maten a Dorita, una perrita pastor alemán de 10 años aproximadamente. En 2018, su dueño la abandonó en una obra de construcción. Desde entonces, ella permaneció allí cuidando el terreno, pero en los últimos días de julio de este año casi la asesinan, pues dificultaba el pase de tractores y otras herramientas de construcción.

Laura, quien la sacó del lugar, le daba comida y otros cuidados, pues vive al lado de la obra. Ella busca una persona que pueda ofrecerle un hogar a la mascota.

PUEDES VER VMT: rescatan a perrita San Bernardo desnutrida que vivía encadenada a una ventana

“La perrita tiene 10 años aproximadamente. Es una perrita que sufrió bastante. Tuvo tumores, quistes ováricos, tres operaciones y la última fue hace una semana, donde la esterilizaron y le encontraron el quiste ovárico. La perrita justamente el día de ayer se puso un poco mal y ahora le detectaron que tiene un problema neurológico porque no podía pararse. La llevamos donde el doctor Marco Díaz, que es especialista en traumatología y me dijo que no es nada de la cadera, sino que es algo neurológico. A partir de hoy comenzó su tratamiento”, contó Víctor Lozano, quien la cuida de forma temporal.

Por este mal, Dorita no puede subir ni bajar escaleras. Es necesario que quien la adopte la mantenga en un primer piso.

“Entonces, lo que se quiere es una familia que pueda brindarle hogar, que le brinde cariño y amor a esta perrita. Que tenga dedicación y quiera bastante a los animales, que tenga paciencia. Esta perrita es muy noble; a pesar de que ha vivido en una construcción, en medio de la tierra, es bien limpia, porque hasta ahora la tengo seis días y nunca ha orinado ni defecado dentro. Pide para salir a hacer sus necesidades”, narró.

PUEDES VER Buscan hogar para gatitas abandonadas en parque de SMP

En el terreno donde vivía Dorita, aún hay un perrito que tampoco tiene un hogar. Víctor opinó que los dueños de la construcción permiten que el animal se quede allí para que cuide el lugar durante las madrugadas.

“Siempre hacemos seguimiento de los casos que llevamos. En caso de que salga adoptada Dorita, nosotros vamos y hacemos la verificación domiciliaria para hablar con los adoptantes y explicarles la situación de Dorita. Luego, si califican, procedemos a entregársela previa firma de un contrato de adopción y luego ya de adoptar nosotros vamos a visitarla previa coordinación con la familia”, aclaró.

Los interesados en ayudar a este animal pueden comunicarse con Víctor (914858893) o la rescatista Laura (994943929).