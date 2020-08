Colegió Médico de Huaraz se pronuncia sobre el problema de la automedicación

Coronavirus en Perú. A través de un comunicado el Colegio Médico del Perú, por intermedio del Consejo Regional XI Huaraz, manifestó su preocupación ante los casos de automedicación y explicó qué problemas podría acarrear esta decisión.

Desde reacciones alérgicas, intoxicación severa y muerte, las recomendaciones sustentan la necesidad del uso de los fármacos con una prescripción médica.

PUEDES VER Comprarán planta de oxígeno y distribuirán ivermectina en San Marcos

Recomendaciones

Entre las distintas sugerencias que alcanza el Colegio se encuentra, por ejemplo, el uso adecuado de la ivermectina, azitromicina, hidroxicloroquina, corticoides y demás. Aunque también fue muy enfático en recalcar que no existe evidencia científica del uso preventivo y/o terapéutico del dióxido de cloro.

Asimismo, se puntualizó en no ingerir medicamentos vencidos, no comprar en sitios no autorizados (plataformas de internet), limitación del uso de antibióticos para casos de infección bacteriano, evitar consumir alcohol duramente un tratamiento, etc.

Noticias de La República Norte

Dale clic aquí y entérate de las últimas noticias del norte del país.