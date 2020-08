Ratifican sanciones por más de un millón de soles contra empresas de telefonía

Aunque presentaron sus respectivas apelaciones, el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) declaró infundados los recursos de las empresas Movistar, Claro y Bitel y confirmó multas que en total suman S/ 1 160 570 equivalentes a 269,9 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). Las sanciones son por infringir los Reglamentos de Portabilidad y de Fiscalización, Infracciones y Sanciones.

De ese modo, Telefónica del Perú S.A.A. (Movistar) fue multada con 551 mil 690 soles, América Móvil Perú S.A.C. (Claro) con 219 mil 300 soles y Viettel Perú S.A.C. (Bitel) con 389 mil 580 soles; según la Resolución N° 083-2020-CD/OSIPTEL a través del cual el Consejo Directivo del ente regulador confirmó las multas impuestas.

Claro recibió una multa de S/ 219 mil 300 (51 UIT) por infracción grave tipificada en el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, debido al incumplimiento de las resoluciones finales de seis expedientes del Tribunal Administrativo de Solución de Reclamos (TRASU). La medida fue confirmada en la Resolución N° 084-2020-CD/OSIPTEL publicada el último viernes en diario oficial El Peruano.

PUEDES VER: Personas tienen hasta mañana para viajar o salir de ciudades en cuarentena

Osiptel también confirmó una sanción por S/ 389 mil 580 (90,6 UIT) a la empresa Bitel por vulnerar el Reglamento de Fiscalización, Infracciones y Sanciones, al no cumplir con la entrega de la información requerida sobre los contratos de prestación de servicios de telefonía fija por unidad geográfica contemplados en su plan de cobertura al cuarto año.

CASO MOVISTAR

Movistar fue sancionada por incumplir lo establecido en el Reglamento de Portabilidad Numérica. En concreto, entre diciembre 2018 y enero 2019, la empresa no remitió la fecha y hora en las que ejecutó la portabilidad de 413 mil 963 números telefónicos portados (infracción leve); no ejecutó todas las actividades necesarias para el correcto encaminamiento de las llamadas hacia y desde 17 mil 514 números telefónicos portados (habilitación), generando la interrupción del servicio por más de 3 horas (infracción grave); y no ejecutó todas las actividades necesarias para el correcto encaminamiento de las llamadas hacia y desde 12 339 números telefónicos portados (deshabilitación) durante la ventana de cambio de portación (infracción grave).