Realizan ‘Fiesta COVID’ dentro de hotel en Iquitos, pese a incremento de casos [VIDEO]

El Perú continúa registrando altas cifras de casos positivos de COVID-19 y fallecidos por esta misma causa. Sin embargo, en Iquitos, decenas de personas participaron de una ‘Fiesta COVID’ dentro de hotel ubicado en la calle Putumayo.

El evento se habría dado a conocer como una invitación a un concierto virtual en redes sociales. No obstante, se tornó en una actividad presencial, donde los participantes no contaban con las medidas respectivas para evitar contagiarse del nuevo coronavirus. No cumplían con el distanciamiento social, ni el uso de las mascarillas.

PUEDES VER Organizan maratón de donaciones para ayudar a 500 animales amazónicos rescatados

Tal como se ve en las imágenes, los asistentes bebían licor, bailaban y hasta una banda de músicos tocaba en vivo.

Los vecinos de la urbanización ingresaron a la fiesta y grabaron el evento. Según mencionaron, para poder ingresar a dicho evento, los asistentes tenían que mostrar los resultados de una prueba rápida o una tomografía del pulmón.

Hasta el momento, se desconoce quien o quienes promovieron el inicio de esta fiesta. Por su parte, ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto.

Más del 70 % están infectados en Iquitos

El 71 % de la población de Iquitos contrajo el nuevo coronavirus. Así lo reveló el estudio de Seroprevalencia COVID-19 desarrollado por la Dirección Regional de Salud junto a otras organizaciones, entre el 13 y 18 de julio.

La mayoría de las personas que contrajeron la COVID-19 (76 %) tienen menos de 20 años. Le siguen los adultos de 40 a 59 años (71 %) y los adultos entre 20 y 39 años (67 %).

Pese a dicho análisis, cerca de 150.000 ciudadanos aún podrían contagiarse el coronavirus en esta región.