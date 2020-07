Detienen a mujer en Ayacucho por golpear con un ladrillo a perrita que mordió su zapatilla [VIDEO]

En Ayacucho, una mujer agredió brutalmente a una pequeña perrita de aproximadamente nueve meses. De acuerdo a una publicación en Facebook, la mascota de nombre Reyna fue golpeada varias veces en la cabeza con un ladrillo.

La agresión fue reportada por la veterinaria Peludos en Apuros. Acudieron al domicilio de la ciudadana July Gómez Garamendi que era la dueña de la mascota, pero ella se negó a entregar al animal, pues aseguraba que había muerto y ya la había enterrado.

Sin embargo, luego accedió y afirmó que la golpeó dos veces con un ladrillo en la cabeza porque mordió su zapato. “Le he golpeado con ladrillo (…) Comió mi zapatilla, estaba nuevecita. Lo había mordido y a mí me costó 250 soles. Eso me llenó de cólera”, indicó la mujer.

La mascota fue internada en la veterinaria y se le diagnosticó traumatismo encéfalo craneano y fractura de cráneo. Luego, la mujer fue denunciada en la comisaría y fue puesta a disposición de la Fiscalía de turno en Ayacucho.

La veterinaria informó que la mascota recibe tratamiento por los fuertes golpes en la cabeza, pero aún no tiene estabilidad para sostenerse de pie, aunque consideran que se recuperará poco a poco. Además, piden apoyo para encontrarle un nuevo hogar a la pequeña Reyna.