Falleció maestro fundador del SUTEP tras esperar 17 días una cama en UCI [VIDEO]

Este sábado 25 de julio, se reportó la muerte de Juan Cajavilca, uno de los profesores fundadores del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP). Él ya no pudo resistir más los síntomas del coronavirus en el hospital Almenara.

Su hija, Miriam Cajavilca, señaló que falleció en el día 17 de espera de una cama en cuidados intensivos. Los médicos no pudieron conectarlo a un ventilador mecánico por falta de camas.

“Me siento muy apenada de que mi padre no haya recibido la atención debida. Son 17 días que ha esperado una cama UCI. Él ingresó el 9 de julio a San Isidro Labrador. Desde el momento en que ingresa a San Isidro Labrador, él ya requería una cama UCI. Hice todos los trámites para que lo trasladen a una clínica de convenio. Pedí que lo trasladen a una clínica de convenio que tienen con el Estado”, contó en RTV.

Los centros de salud privados no respondían a la solicitud, según los doctores del Almenara, denunció Miriam. Por ello, les preguntó personalmente si podían recibir a su padre, pero las clínicas le respondieron que para ello debía pagar entre S/ 50.000 y S/ 80.000.

“El día sábado pasado fue trasladado al Almenara. Creía que ya iba a ser atendido acá en una cama UCI. En ningún momento lo atendieron en una cama UCI. Me llamaban para informarme el estado en que se encontraba. Los médicos me decían ‘se ha hecho la interconsulta UCI y UCI responde que no hay camas. Esa es la única respuesta que recibí”, narró.

Los médicos también le pidieron que llame a unos números, pero no estaban disponibles.

Miriam cree que no pudieron atender a su padre porque es una persona mayor. Tampoco cree que exista un convenio entre el Gobierno y las clínicas.

“Es una persona con más de 50 años de aportaciones al seguro. Están dejando de lado a personas adultas. Sean adultos, menores o niños, es la vida la que prima. Trabajó más de 50 años por la educación peruana. Dentro de esos 50 años fue profesor de aula en los planteles de aplicación de la Universidad Cantuta y profesor principal de esta universidad”, comentó.