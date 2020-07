Crimen y castigo: abandonan narco avioneta boliviana en Ucayali

Grupos de inteligencia de la Dirección Antidrogas (Dirandro), en coordinación con la dirección de inteligencia de la Fuerza Aérea del Perú y el departamento de la Policía Federal de Brasil, dieron un duro golpe al narcotráfico, en Ucayali, donde detectaron una pista de aterrizaje clandestina y una avioneta de matrícula boliviana, la cual iba a salir del país cargada con más de 350 kilos de cocaína.

Esta importante operación fue ejecutada en la provincia de Padre Abad. La nave había realizado un aterrizaje de emergencia por desperfectos mecánicos.

La información detallada se transmitió al comando de la DIVMCTID-Pucallpa/DIRANDRO PNP. De inmediato personal de la Sub-Unidad Antidrogas con el apoyo del Ejército Peruano, ejecutó a horas 16:30 una operación helitransportada de interdicción.

Se dirigieron a la pista de aterrizaje clandestina descubierta en las coordenadas geográficas 09º 18′ 21″ S – 73º 33′ 40″ W, donde estaba la avioneta siniestrada en el lugar.

La aeronave estaba cargada de combustible, lista para alzar vuelo con un cargamento de cocaína. A decir por los investigadores, los narcotraficantes que iban a abastecer se vieron sorprendidos y obligados a internarse a pie en el monte.

Abandonaron la nave la cual se comprobó tenía su base de operaciones en Santa Ana del Yacuma (Beni-Bolivia).

Agentes de la Dirandro sostienen que las ‘narcoavionetas’ que aterrizan en la región de Ucayali provienen de esa región boliviana y también de Santa Cruz.

Usualmente salen de Bolivia a las 3 a.m., recorren casi 1.500 kilómetros y aterrizan en la selva de Pucallpa a eso de las 7 u 8 a.m. En tierra permanecen apenas unos 10 o 12 minutos, tiempo durante el cual cargan la droga y emprenden el retorno.

El alquiler de una avioneta en Bolivia cuesta US$ 60,000; los pilotos suelen cobrar US$ 20,000 por vuelo, pero los réditos son mayores: cada ‘narcovuelo’ deja una ganancia neta de US$ 300,000.

Bolivia se ha convertido en un gran centro de acopio de PBC y es el país donde se “transforma” la mayor cantidad de droga en clorhidrato de cocaína pura, de acuerdo con el informe policial.