Arequipa: por segundo día, falta de ventilación en hospital causa desmayos de personal médico  

El personal de salud que batalla contra el coronavirus ahora ya no solo debe soportar largas horas de extenuante trabajo, sino también el calor abrasador de Arequipa. El jueves, varios médicos y enfermeras del hospital Honorio Delgado terminaron desmayados. Lo indignante es que volvió a ocurrir este viernes.

Dicho personal de salud labora en el módulo temporal (hospital de campaña) que instaló recientemente el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis), donde atienden día y noche a pacientes infectados con COVID-19. Ayer tuvieron que salir al aire libre y echarse en el pasto, ya que estaban descompensados. Otros se desmayaron.

Sus colegas los colocaron boca arriba y les dieron un poco de agua. Sus rostros daban muestra de su agotamiento. La sofocación impidió que puedan seguir laborando y tuvieron que hacer una pausa obligada.

El director del hospital, Richard Hernandez Mayori, explicó a RRP, que este episodio se dio porque los calefactores que operan de noche seguían prendidos pese a que ya era de mañana. Ello aumentó el calor al interior del módulo.

El funcionario aseguró que personal técnico del Pronis solucionaría el problema para que no vuelva a ocurrir, pero este viernes se repitió el incidente y el personal médico no tuvo más remedio que salir del módulo para refrescarse. Es la situación que afrontan, pese a que integran la primera línea de lucha contra la pandemia que no deja de cobrar víctimas en Arequipa.