Federico Rosado

Docente

Hay que decirlo de una vez. Es una gran vergüenza que Arequipa esté colapsada por el coronavirus.

Es una deshonra para Arequipa que se informe cómo se malogran los cadáveres en los pasillos de un hospital.

Es una ignominia que los arequipeños se mueran en la calle, en sus casas.

Es una humillación nacional que en la playa de estacionamiento del hospital más antiguo del sur del Perú se haya convertido en la antesala del cementerio.

Es un oprobio que se diga que no hay personal de salud para esta pandemia.

Duele

Duele ver a arequipeños desesperados por salvar su vida; a sus familiares rogar por encontrar una cama UCI.

No que éramos la segunda ciudad del Perú, no que Arequipa crecía económicamente por encima del promedio nacional, no que éramos el segundo paraíso de los “malls” y supermercados.

No que somos la segunda región más competitiva, la primera en salud, la primera en cobertura del personal médico, la tercera en economía, la segunda en PBI per cápita, la segunda en empleo adecuado (Fuente: Índice de Competitividad Regional INCORE 2019).

Las dos autoridades políticas más importantes de Arequipa son víctimas, porque culpables es mucho decir. Una, la regional, que padece de inmunidad de talento, que si tuviera decoro debiera renunciar. La otra, la provincial, que por su misma inepcia se ha contagiado.

Quedará en la historia que, “Arequipa Revolución”, “Arequipa Dignidad”, “León del Sur” o “no en vano se nace al pie de un volcán”, eran cosa del pasado.