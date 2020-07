En Hospital Regional de Cusco habrá atención diferenciada para casos no respiratorios 

El incremento de contagios con COVID-19 elevó también la demanda de atenciones en el Hospital Regional del Cusco. Para descongestionar la demanda y evitar las infecciones con el nuevo coronavirus, las autoridades del nosocomio pusieron en marcha hoy un plan de contingencia que dispone atenciones diferenciadas en el Servicio de Emergencia.

El jefe del Servicio de Emergencia, Sabina Gamarra Molina, explicó que hay un área de emergencia para enfermedades no respiratorias y otro para pacientes con enfermedades respiratorias. Eso implica que los pacientes que requieren atención de emergencia no asociadas a problemas respiratorios deberán ingresar por la puerta de la avenida La Cultura, debido a que el nuevo Servicio de Emergencia No Covid ocupa el ala derecha de la infraestructura, que antes era utilizado por los consultorios externos.

Gamarra sostuvo que quienes presenten problemas de la salud vinculados a afecciones como dolores abdominales, problemas del corazón, traumatismos, apendicitis, problemas renales, infecciones, diabéticos, hipertensos, quemados, accidentes y otros ingresarán por la puerta de la avenida La Cultura. Allí estarán medicina, cirugía, pediatría, traumatología y gineco-obstetricia.

Mientras que las personas que requieran atención de emergencia por causas respiratorias como asma, neumonías, infecciones respiratorias y otros deberán ingresar por la puerta que da hacia la avenida Víctor Raúl Haya de la Torre, colindante con la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). En la puerta un equipo de salud calificará la infección respiratoria: si tienen sospecha del nuevo coronavirus serán derivados a triaje del Servicio COVID-19, caso contrario, pasarán a Sala de Emergencia.

“Se prevé que estas modificaciones podrían generar algunas incomodidades tanto para el personal de salud como pacientes y usuarios, por lo que se pide la comprensión del público durante estos días hasta su completa implementación, el propósito es ofrecer una mejor atención durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria”, dijo Sabina Gamarra Molina.

Recordó que los usuarios deben evitar acudir al hospital si no requiere de atención de emergencia. Las consultas externas se pueden recibir a través de los teléfonos fijos 229670 y 249722.