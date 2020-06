Clínicas: ¿qué servicios cubrirán los S/ 55.000 que el Estado pagará por paciente COVID-19?

El Gobierno pagará a las clínicas S/ 55.000 para que atiendan a cada enfermo por coronavirus. ¿Qué servicios cubre este monto? Carlos Joo, vocero de la Asociación de Clínicas Privadas, explicó lo que ofrecerán a cambio de esta tarifa.

También aclaró el tiempo que podrán internar a los enfermos en los centros de salud privados.

“El acuerdo contempla una tarifa plana por los días de internamiento. Todos. ¿Cómo se llega más o menos a tener un acuerdo? En función a cuánto es el promedio de estadía de un paciente COVID-19. Más o menos está entre 15 y 21 días. Obviamente puede exceder esos 21 días o pueden ser menos de los 21 días”, explicó.

Según el acuerdo pactado con el Gobierno, los médicos de las clínicas deberán atender a los contagiados a pesar de que necesiten más de 21 días para recuperarse.

Otros servicios que cubren los S/ 55.000 son el uso de la ventilación mecánica, los medicamentos y la hospitalización de quienes salen de la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Los pacientes COVID-19 que llegan mal empiezan más bien por estar en la UCI. Esta tarifa plana contempla no solamente la estadía en la UCI, sino que después están con ventilación mecánica. Después mejora y sale del ventilador. Cuando ya está fuera de UCI, no se va a su domicilio porque todavía tiene que recuperarse. (La tarifa) incluye la hospitalización posterior a la salida de la UCI”, aseguró.

El Ministerio de Salud comunicó que, con este convenio, personas con COVID-19 internados en hospitales públicos podrán ser trasladados a las clínicas.

Joo mencionó que las clínicas recién llegaron a un acuerdo con el Gobierno ayer, miércoles 24 de junio. Señaló que llevaban más de 60 días conversando con los voceros del Seguro Integral de Salud (SIS). Pero no consensuaban.

El contrato que oficializa el pago del Gobierno a las clínicas será oficial mañana, viernes 26 de junio.

“El contrato como tal esperamos tenerlo mañana y lo que quiero precisar es que el contrato no lo firma la Asociación de Clínicas. La Asociación de Clínicas va, negocia y tiene la representatividad de estas. Pero no es quien firma por una cuestión elemental de que la asociación no tiene ninguna cama UCI ni de hospitalización. Cada centro de salud firmará el contrato con el SIS”, indicó.