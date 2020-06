Justicia para Estefanny: juicio oral iniciará este jueves tras más de un año del feminicidio

Estefanny Flores, una joven mujer de 20 años, fue víctima de feminicidio en abril del 2019 por su ex pareja José Luis Falcón Gutiérrez, de 30 años, quien terminó entregándose y confesando el delito en la comisaría Sol de Oro de Los Olivos.

Más de un año después, la familia continúa pidiendo justicia por el asesinato de la joven. El juicio oral de este caso iniciará este jueves 25 de junio.

El feminicidio de Estefanny fue registrado como el número 50 de los 168 casos perpetrados durante el 2019, la cifra más alta en la última década, según la Defensoría del Pueblo.

Ella, cansada de la violencia de Falcón Gutiérrez, quien ya era su ex pareja, decidió denunciarlo ante el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp), la Fiscalía y la comisaría el pasado 23 de marzo del 2019. “Nadie hizo nada y ahora mi hija está muerta. ¿Quién me la devuelve?”, declaró Carmen Mendoza, madre de la víctima, en diálogo con La República.

La progenitora aseguró que se han registrado irregularidades a lo largo del proceso. “Las pruebas de amenaza que hemos presentado no son consideradas por el Fiscal porque dice que no es el acusado, y encima tuve que pedir que se extienda la prisión preventiva porque hasta ahora no hay una sentencia”, afirmó.

Asimismo, señaló que el Mimp cambió la abogada que llevó el caso diez días antes de la fecha fijada para el inicio del juicio oral, originalmente previsto para el 16 de junio y postergado para este jueves 25. “La nueva abogada no conoce el caso y quiere pedir sólo 30 años de cárcel”, relató.

José Luis Falcón Gutiérrez confesó el feminicidio de la joven mujer de 20 años.

Inclusive, Mendoza acotó que tuvo que pedir la extensión de la prisión preventiva que cumple José Luis Falcón en el penal Castro Castro, la cual vencía el 12 de enero y que ahora acaba el próximo 14 de julio.

“Yo lo único que pido es justicia, que se le otorgue cadena perpetua al asesino de mi hija”, relató la madre, quien comenta indignada que ya pasado más de un año del feminicidio, y aún no hay una sentencia a pesar de la confesión y todas las pruebas presentadas por la familia.