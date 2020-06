Vía de Evitamiento: conductores pierden más de 20 minutos en casetas de peaje

Una gran congestión vehicular se registró la mañana de este lunes en la Vía de Evitamiento, en Santa Anita, luego de que se anunciara el reinicio del cobro de peajes en el marco de la reactivación económica programada por el Gobierno. Sin embargo, conductores que intentaron transitar la zona reportaron que estos pagos no se están efectuando con normalidad.

Durante un enlace en vivo de Canal N, uno de ellos afirmó que llevaba más de 20 minutos en la caseta de peaje y continuaba sin poder avanzar. De acuerdo a su declaración, esto se debe a fallos en el sistema operativo, algo que está originando malestar entre los usuarios.

PUEDES VER Desde hoy se inicia el cobro de peajes en Vía de Evitamiento y Vía Expresa Línea Amarilla

“Nos están parando y me dicen que tengo que esperar como 20 minutos para que el sistema recién me deje pasar. Llevo dos horas en este tráfico. Le estoy pagando pero dice que el sistema no da. Yo estoy con la hora, y la señora de tránsito me dice que tengo que esperar”, relató el conductor al reportero.

Tras ello, el auto del hombre permaneció unos minutos más en el lugar, hasta que por fin pudo transitar después de un largo rato. La situación podría explicar, además, el intenso tráfico vehicular que se originó en horas de la mañana. Todo ello provoca un escenario alarmante en plena cuarentena por la expansión del coronavirus en el Perú.

PUEDES VER Congestión vehicular en Vía de Evitamiento pese a cuarentena por coronavirus [FOTOS]

