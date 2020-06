Incertidumbre en Cusco por la vuelta de los centros comerciales

José Salcedo

Cusco

Los centros comerciales, conglomerados y tiendas volverán a abrir sus puertas desde este lunes. En el sur, solo Arequipa está exceptuada de esta segunda fase de reinicio de actividades económicas.

La reanudación de las actividades será posible siempre que cada unidad comercial haya registrado su ‘Plan para la vigilancia, prevención y control de Covid-19 en el trabajo’ en el Sistema Integrado para Covid-19 (Sicovid-19) del Ministerio de Salud (Minsa) y hayan obtenido los permisos respectivos.

En Cusco, no se sabe cuántos han hecho el registro y menos qué grupos obtuvieron la autorización para funcionar desde el lunes. El gerente de Desarrollo Económico de la Municipalidad Provincial del Cusco, Luis Soria, sostuvo que los permisos son aprobados por el Minsa y el Ministerio de la Producción (Produce). “Hasta ahora no sabemos nada acerca de cuántos han hecho el trámite y si lograron los permisos. No nos han comunicado nada, pese a que hemos pedido información”, precisó Soria.

Mientras que la directora Regional de la Producción del Cusco, María Lourdes del Castillo Béjar, precisó que todo el proceso se hace ante ambas carteras ministeriales vía web. En dichas entidades no hay información de los pedidos y autorizaciones.

La encargada de Salud Ocupacional de la Dirección Regional de Salud, Selena Araujo, refirió que Sicovid debía enviar información sobre los grupos que podrán funcionar. No obstante, al cierre de esta nota esa información no había llegado a manos de Diresa.

El gerente Luis Soria sostuvo que en la provincia del Cusco hay 10 centros comerciales y conglomerados que pueden acogerse a la fase de la reactivación. Las más grandes, el centro comercial Real Plaza, Molino I y II, Confraternidad, El Paraíso, Sol Plaza, entre otros. De estos conglomerados los que tienen mayor cantidad de socios son Confraternidad con 600 stands, El Molino con 800 y El Paraíso con 800.

Sin embargo, hay otro grupo de pequeñas asociaciones que también buscan someterse a las pruebas para garantizar una atención adecuada a sus usuarios. Se calcula que son más de 40 en toda la provincia del Cusco.

El gerente Luis Soria sostuvo que el lunes, junto a la Fiscalía, supervisarán que los establecimientos cuenten con los permisos, su plan de bioseguridad y reúnan las condiciones para evitar el contagio del nuevo coronavirus.

“Nosotros estamos a favor de la reactivación económica, pero en condiciones adecuadas. Si esto no cuentan con las medidas de seguridad que están establecidas en las normas sanitarias, lamentablemente no podrán abrir. Deberán ser cerradas con apoyo de la Fiscalía y la Policía”, apuntó Soria.

Ríos recordó que es obligatorio el uso de mascarilla para proveedores, vendedores, compradores, entre otros, así como tener estaciones de lavado de manos y medidas para asegurar el distanciamiento social no menos de un metro.