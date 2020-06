“Desborde social haría colapsar hospitales y se atendería en veredas”

Coronavirus en Perú. El desborde social que se ha visto las últimas semanas debido que la gente sale para agenciarse de algo de dinero para comprar alimentos, haría colapsar los hospitales del país con infectados de coronavirus y se tendría que atender en las veredas. Esta dramática potencial situación la dio a conocer el gerente de la Red Asistencial de EsSalud en La Libertad, José Carranza Castillo.

“La sociedad está desbordando su comportamiento y eso hará que los hospitales no puedan soportar toda la avalancha de contagiados. Estamos planificando traer el Hospital Perú (nosocomio itinerante de EsSalud) para poner carpas y habilitar más camas, pero nunca van a ser suficientes”, advirtió Carranza Castillo.

Explicó que no será suficiente dado que el sistema de salud en el país es deficitario en infraestructura y en otras áreas. “Todo ese déficit que existía antes de la pandemia, se ve reflejado ahora con mucha mayor claridad. Actualmente no tenemos a nivel de provincias ningún hospital que tenga mil camas. La cantidad de pacientes que están llegando a los hospitales es de unos 25 a 30 diarios y no habrá camas suficientes”, advirtió José Carranza.

Lamentó que la sociedad no comprenda la crítica situación y forme grandes aglomeraciones en mercados y otros lugares. “Eso hará crecer la curva de infectados de coronavirus y ante el colapso de hospitales se tendrá que atender en las veredas”, acotó.