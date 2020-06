“Rechazamos esta iniciativa”, padres se oponen a clases presenciales en colegios rurales [VIDEO]

Tras la disposición del Ministerio de Educación (Minedu) acerca del inicio de clases presenciales en las zonas rurales y con bajo índice de contagio, padres de la región de Junín rechazaron dicha resolución ministerial, ya que temen que sus hijos terminen contagiados de coronavirus.

El dirigente de la Asociación de Padre de Familia (APAFA), Ángel Huarcaya, informó que “no hay protocolos realizados que aseguren que sus hijos no se contagien con el virus de la COVID-19″. En una reunión con el director regional de Educación expresaron su desacuerdo con un posible retorno a las aulas a nivel presencial.

“Si no están implementadas las cuestiones sanitarias, nosotros como padres de familia y como asociación, rechazamos esta iniciativa del Ministerio de Educación”, mencionó el representante. No obstante; Bladimir López, director regional, indicó que hasta el momento no se conoce si la región dará la orden para ello.

“Repito hasta el momento no se va apersonar, de todas maneras, vamos a enviar a todas las UGEL’s y comunidades sobre este pedido del Minedu, para que ellos puedan evaluar”, aseguró.

Por otro lado, el representante reveló las cifras de alumnos que no han podido acceder a los contenidos de Aprendo en casa al no contar con internet o servicio como radio o televisión. Al menos, 50.000 alumnos entre los tres niveles de inicial, primaria y secundaria no recibieron clases.

PUEDES VER Desde el 1 de julio se iniciarán clases presenciales en zonas rurales con menor índice de contagio

“En inicial son 8.362 niños que no reciben clases; en primaria, sube a 20.625; mientras que en secundaria son 21.198″, dijo. López manifestó que esta cifra podría reducirse con la entrega de tablets por parte del Gobierno. Hasta la fecha se desconoce si volverán a clases presenciales algunas comunidades en Junín.

Newsletter Alerta LR

Suscríbete aquí a la Alerta Web de La República y recibe en tu correo electrónico las noticias de último minuto al instante.