Policía arrepentido de robo en Puno: “Esto no volverá a ocurrir...”

Liubomir Fernández

Puno

Nuevos videos y fotografías confirman que el mayor PNP, Pedro Felipe Campos Cusihuamán, no devolvió todo el dinero que, junto a otros agentes robaron a la familia Flores Calani. En noviembre de 2019, los efectivos simularon un operativo antidrogas para ingresar al inmueble de los Flores, en la comunidad de Tambillo, distrito de Pomata, provincia de Chucuito- Juli.

La requisa ilegal. sin presencia de un fiscal, se organizó a las 01:00 hrs del 17 de ese mes.

En la casa no encontraron droga sino dinero efectivo y se lo llevaron. La comunidad arrestó a los suboficiales Ferdinan Llanque Carbajal y Natalia Cuno Mamani. Para liberarlos pusieron como condición que los otros efectivos debían retornar a pedir disculpas y devolver lo sustraído ( S/ 7.000.00 soles y $ 1500.00 dólares )

Era dinero de la venta de ganado, negocio de farmacia, entre otros. Cuando el mayor Pedro Campos, se presentó ante los comuneros, devolvió los 7.000.00 soles y solo 600 dólares. Faltaban $ 900. No supo dar explicación de ese faltante. Rosa Huanca Flores no le hizo problemas.

Operativo

Rosa Huanca Flores, contó públicamente cómo los policías ingresaron a su inmueble.

“Primero han entrado al (cuarto) de mi hermano. Después (al de) mi hermana. Mi puerta estaba asegurada. Tocaron mi puerta. Yo abrí porque no tengo nada que temer (...) Pensé que eran policías que de verdad nos estaban interviniendo”, contó.

Dio un apoyo

Pedro Campos, habló en público. Luego de devolver el dinero intentó justificarse. Dio a entender que robando compensaba el cansancio y las amanecidas. Prometió que eso no volvería a ocurrir.

Posteriormente el oficial dejó un apoyo (dinero que no se sabe el monto), según él para “poder comprar una gaseosa”. El billete lo colocó sobre la mesa bajo el tampón.Las autoridades comunales le aclararon que ellos no le estaban pidiendo nada. Si pidieron la presencia de los policías fue para que devuelvan lo robado.

Finalmente, Pedro Campos, fue obligado hacer cien ranas. Cuando terminó su castigo le pidieron que diga: “Nunca más volveré hacer (Estas cosas)”. El oficial repitió la frase.

Pedro Campos no actuó solo. Según los suboficiales Natalia Cuno y Ferdinan Llanque, intervinieron el inmueble el alférez Diego Antonio Núñez Isla, y el suboficial Alexis Astete Pareja. Falta identificar a otros. ❖

Pido garantías, temo por mi vida

Aquí la transcripción de lo que dijo la agraviada tras la devolución:

Señores comuneros, les agradezco su presencia. Voy a recibir esta plata. También agradezco que me lo devuelvan porque yo ya lo había dado por perdido. Agradezco, no importa, faltando., Me toca aceptar no más. (…) Pido garantías para mi vida. Para toda mi familia. Si algo llegar a pasar a mí o a mi familia directamente sería culpable. (…) Como usted dice, no ha agarrado la plata. Ahorita es como si me hubiera regalado esta plata. ¡Pero, no! Esta plata me lo he ganado yo. Ahorita usted se siente, como si usted me estaría regalando (esa plata). Si algo me llega a pasar pido a todos los comuneros que saquen todo lo que han filmado”.

el arrepentimiento del mayor

“Solamente me queda agradecerles. El cansancio, las amanecidas, todo tiene un valor. Y el valor es que ustedes reaccionan sobre una situación como esta. Y eso es muy bueno, esperando que esto no va volver a suceder”Nunca más volveré hacer (Estas cosas) Mayor Pedro Felipe Campos