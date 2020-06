“Cholo h..., mi mamá es influyente”: sujeto insulta y deja heridos a policías en Surco

Un hombre discriminó y golpeó a los policías que lo intervinieron en la cuadra 54 de la avenida Benavides, en el distrito de Surco, por incumplir el toque de queda y tener en su propiedad envoltorios con droga.

De acuerdo el parte policial, Yacoub Qeisyeh Soifer (34) agredió físicamente a los agentes, al punto que les rompió parte del uniforme, les dejó arañones en el pecho y a uno de ellos le rompió el labio.

No contento con ello, el sujeto, quien además no portaba mascarilla, intentó amedrentar a los agentes profiriendo insultos racistas y afirmando que era un peleador profesional y tenía familia “ influyente”.

“Qué ch... quieres tombo de mi.... Ya tombito para que no jo.... (...) Yo soy un peleador de muay thai y si me da la gana los golpeo a los dos y no pasa nada, cholo hue... Además mi mámá es una persona muy influyente”, habría dicho el sujeto, según consta en el documento policial.

Cuando era trasladado a la patrulla, intentó defenderse negando haber golpeado a los policías y se victimizó diciendo que le habían “roto las costillas”. Incluso los acusó de haberle “sembrado" la droga que se le encontró entre sus pertenencias.

Pero no es la primera vez que el individuo tiene problemas con la ley. El noticiero Buenos Días Perú informó que registra antecedentes por manejar en estado de ebriedad, intento de homicidio, violencia contra la mujer, lesiones y delito contra la salud pública.

Él dijo ante la prensa ser primo hermano de la modelo Michelle Soifer, pero esta versión no pudo ser confirmada. “Mañana voy a hablar con Michelle y voy a denunciar todo esto”, manifestó.

El agresor cayó junto a otro individuo identificado como Luiggi Jesús Yarasca Martínez. Ambos fueron conducidos al Departamento de Investtigación Criminal de Surco, donde se someterán a las diligencias correspondientes.