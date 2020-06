Tumbes: oficial PNP infectada con el COVID-19 pide ayuda al ministro del Interior

Una oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) con resultado positivo al coronavirus pidió ayuda al ministro del Interior, Gastón Risco Romero, para que sea tratada en la ciudad de Lima por la crisis que hay en los hospitales de Tumbes para enfrentar el virus COVID-19.

En un extenso mensaje, la Capitán PNP Geraldine Risco Romero, madre de dos hijos, le implora al ministro del Interior, Gastón Rodríguez Limo, que no la deje morir en la región fronteriza. Narra que su estado de salud es crítico por lo que pide un tratamiento inmediato.

La oficial mencionó que se contagió del virus COVID-19 cuando realizaba sus funciones de patrullar las calles de Tumbes en cumplimiento del aislamiento social que declaró el presidente de la República, Martín Vizcarra.

La valerosa policía escribió en sus redes sociales “señor ministro del Interior Gastón Rodríguez Limo, soy la Capitán PNP Geraldine Risco Romero me encuentro trabajando en Tumbes y fui contagiada con el COVID-19 patrullando y haciendo cumplir la cuarentena para proteger a los ciudadanos....Soy madre de mellizos mi estado es crítico, acá en Tumbes no es posible que puedan darme el tratamiento para salvarme de la muerte, mis defensas están demasiado bajas, hemoglobina y plaquetas bajas por favor le suplico ayúdeme no me dejen morir necesito ver a mis hijitos”.

Infectados

La Policía Nacional del Perú (PNP) reportó que en Tumbes hay 154 infectados de los cuales solo uno ha fallecido durante esta emergencia sanitaria.