Pilar Mazzetti: “Minsa tiene entre el 50 y el 60% de su personal fuera de combate”

Perú atraviesa una situación crítica en cuanto a la pandemia del nuevo coronavirus. Las elevadas cifras de contagiados y fallecidos así lo demuestran.

No obstante, a esta información, se le suma el gran porcentaje de personal de salud que no se encuentra operativo durante el estado de emergencia sanitaria. Según confirmó Pilar Mazzetti, jefa del Comando de Operaciones COVID-19, en este momento, “el Minsa tiene entre el 50 y el 60% de su personal fuera de combate”.

“Los establecimientos más nuevos tienen personal más joven y ahí se puede encontrar a un 70 % (operativo). Pero hay otros muy antiguos, con gente con muchos años de trabajo. Por decirle, en ciencias neurológicas tenemos 175 camas, 11 consultorios, y unos 900 trabajadores, de los cuales el 56 % somos mayores de 50 años”, indicó en diálogo con La República.

Agregó que existe personal médico que dice estar en aislamiento, pero se encuentra laborando en otros nosocomios.

“En pandemia, dicen, sale lo mejor y lo peor de nosotros. Hay gente sacrificada que atiende como sea, que no para hasta que se enferman, mientras otros van a sus casas, dizque en aislamiento, y están trabajando en otros lugares, ¿verdad?”, enfatizó Mazzetti.

Asimismo, mencionó que a la falta de profesionales de la salud se le suma la poca empatía con los pacientes infectados. Según comentó, la relación entre ambas personas es mínima.

“Con el perdón de mis colegas y trabajadores de salud en general, me parece que estamos perdiendo el lado humano, algo más terapéutico que la pastillita como la relación médico-paciente, esa capacidad de ponerle la mano en el hombro al enfermo. (...) Ahora nos controlan la hora, tenemos que llenar un kilo de papeles. ¿Y cuándo enganchamos con nuestros pacientes? En algunos sistemas ni siquiera los miran. No sé si es porque con los años yo miro las cosas de una forma medio cuadriculada. Tengo pacientes que se me van a morir, pero la enfermedad no les va a ganar si dejan la vida con tranquilidad, habiendo arreglado sus cosas. Todo eso ya no existe en medicina, es muy limitado. Anda tan parametrada la salud que no da tiempo para hacer esto que le digo, acompañar al paciente”, finalizó.