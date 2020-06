Trujillo: Municipalidad del El Porvenir no ha implementado protocolos contra COVID en área de Limpieza

La Contraloría General de la República (CGR) recomendó a la Municipalidad Distrital de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, mejorar los Equipos de Protección Personal (EPP) de los trabajadores de la Gerencia de Gestión Ambiental que no cuentan con la vestimenta adecuada para el desarrollo del servicio de limpieza pública, y pueden contagiarse de coronavirus.

Según el Informe de Visita de Control n° 016-2020-OCI/2060-SVC, los equipamientos básicos (uniforme, calzado y equipos de protección personal) no han sido renovados desde abril de 2019 para el desarrollo de los servicios, pese a que el Gerente de Gestión Ambiental realizó varios requerimientos que a la fecha no han sido atendidos.

Además, la comuna no ha realizado durante los últimos años ningún examen médico al personal obrero de la gerencia, lo que limita conocer el estado real de la salud física y mental de los trabajadores. Asimismo, se señala que los trabajadores no cuentan con espacios adecuados para que el personal desinfecte su uniforme y equipos reusables. También se identificó que no se realiza la desinfección de las herramientas usadas en su labor.

Además, no se está realizando la limpieza y desinfección de los lugares donde se resguardan las unidades vehiculares encargadas del recojo de los residuos sólidos. Tampoco se cuenta con EPP, insumos de limpieza y desinfección para cada camión recolector.