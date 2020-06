Minedu: distribución de tablets para Aprendo en Casa empezará a fines de julio

El Ministerio de Educación (Minedu) anunció que a partir del mes de julio comenzará a repartirse el primer lote de tablets para desarrollar el programa Aprendo en Casa. La viceministra de Gestión Pedagógica del Minedu, Diana Marchena, manifestó en una reunión virtual con periodistas que la convocatoria para la compra, fabricación y distribución del producto se lanzará este domingo 7 de junio.

“Esperamos que las primeras tablets estén en camino hacia las instituciones educativas en la última semana de julio”, dijo Marchena. Agregó que el presupuesto inicial será de 650 millones de soles y servirán para la compra de más de un millón de tablets.

Del primer lote de tablets, Minedu explicó que entregarán 900.000 a 25.000 colegios públicos, del cual el 85% de ellos irán a los alumnos de zonas rurales, mientras que las restantes se las darán a los docentes. La idea es que los procesos de entregas se realicen cada tres semanas para ir cubriendo las zonas faltantes.

“Buscamos cerrar la brecha actual de acceso a los medios de comunicación e internet donde se difunde Aprendo en Casa, sobre todo en poblaciones vulnerables, tanto como estudiantes […] Nuestra prioridad está en los servicios interculturales, secundaria en alternancia, secundaria en residencia, secundaria tutorial. Servicios que atienden a población indígena y rural dispersa”, añadió.

El programa escolar Aprendo en Casa es difundido por la plataforma educativa del mismo nombre, por Radio Nacional, TV Perú y canales privados (secundaria). Sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus, un porcentaje de escolares no puede participar de las clases porque no tienen los equipos tecnológicos y/o no les llega la señal de radio y televisión. En ese sentido, el Minedu entregará el lote a este grupo de escolares para que puedan continuar con sus clases.

