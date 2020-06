“No veo las horas de volver a patrullar”: Juan José, el marino que venció al coronavirus

El coronavirus golpea, causa sufrimiento. La cuarentena aísla pero también da tiempo para reflexionar.

En medio de esta tormenta de sensaciones, con predominio de la angustia, emergen historias que le abren una puerta bien grande a la esperanza. Como la de Juan José Bernaola Huamán, un técnico de segunda radarista de la Marina de Guerra del Perú, quien superó varias operaciones complicadas.

Ahora la pandemia puso a prueba una vez más sus ganas de vivir, con el agravante de que estuvo doce días intubado de los 37 que permaneció internado en el Hospital Naval. No obstante, con un historial de victorias sobre sus espaldas, ahora también salió triunfante.

Bernaola presta servicio en la corbeta misilera BAP Larrea, como técnico a cargo del departamento de operaciones. Tiene 24 años en la MGP y actualmente es jefe de patrulla 246 del pelotón Nº1.

Apenas se presentó la pandemia en nuestro país fue destacado por su comando para patrullar el distrito de Pueblo Libre, principalmente el hospital San Rosa, donde cree se infectó con el virus.

“Venció una batalla más, ahora contra el nuevo coronavirus”, dice su esposa Elizabeth Magro, con quien tiene dos hijos: Anthony y Weny.

Bernaola destacó “la competencia profesional de los médicos y enfermeras del Hospital Naval en la lucha contra el COVID-19, que ayudó a curarlo. Y en medio de honores castrenses recibió el alta.

Arropado por aplausos del equipo médico que lo atendió, salió del centro médico y levantó la mano en señal de victoria. “Es un enemigo que no se combate y no se presenta de la misma manera a todas las personas. Uno no sabe si va a salir con vida del hospital”, reflexiona.

“No veo las horas de volver a salir a patrullar, en este buque nadie se rinde, está guerra la vamos a ganar todos”, manifestó a La República, en un enlace telefónico.

Antes de despedirse pide a los peruanos que tomen conciencia de lo letal que puede ser este virus y a los que están infectados les pide no desistir en esta lucha.

Donan 30 ventiladores

Entre tanto, la embajada de Alemania entregó a la Marina de Guerra del Perú 12 ventiladores mecánicos para la atención de pacientes Covid-19, que forman parte de una donación de 30 respiradores, material médico y capacitación del gobierno alemán que, además, incluye el equipamiento y apoyo para convertir tres helicópteros de las fuerzas armadas en ambulancias aéreas.

La misión de expertos médicos permanecerá en el Perú varios meses trabajando con el Instituto Nacional de Salud, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa y otras instituciones.

El comandante general de la MGP almirante Fernando Cérdan agradeció al embajador de Alemania, Stefan Herzberg y al proyecto CoronaVet que propicia el apoyo y asesoramiento a las instituciones armadas de nuestro país en su lucha contra la pandemia.

De los 30 ventiladores donados, 12 fueron entregados a la Fuerza Aérea y otros seis serán destinados al Ministerio de Salud.