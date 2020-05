Moquegua: Irregularidades en proyecto de compra de implementos para enfrentar el coronavirus

El Órgano de Control Institucional (OCI) del Gobierno Regional de Moquegua detectó tres irregularidades en la implementación de materiales para la desinfección de unidades y personas, con el fin de controlar el coronavirus en la provincia de Ilo.

En el informe elaborado el pasado 18 de mayo, la entidad advierte que la ficha técnica no cuenta con disponibilidad financiera, los montos establecidos no concuerdan con los del crédito presupuestario y que, además, se había previsto la instalación de ocho cámaras desinfectantes, cuando no son necesarias.

PUEDES VER: Palta de Moquegua sigue bien posicionada en Chile pese a la cuarentena

El pasado 22 de abril, la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Ambiente del gobierno regional aprobó dicha ficha de emergencia por un presupuesto de S/ 231 440.

En una visita realizada por el OCI el pasado 11 de mayo, la jefa de la oficina sub regional de Administración, Rosa Rosales Castillo, les informó que no se cuenta con la disponibilidad financiera para poder ejecutar dichos gastos.

Les agregó que aún no habían elegido formalmente a un responsable para que vea la ficha de emergencia, pero que quedaría en manos del sub gerente de Infraestructura, José Leiva Mejía.

El OCI encontró además un excedente de S/ 72 613 en todos los gastos que se prevén en el presupuesto de la ficha, con los que figura en la certificación de crédito presupuestal.

Por ejemplo, para los alimentos y bebidas estiman un gasto de S/ 6 350, pero en el crédito figura S /9 000. En vestuarios prevén S/ 1 320, pero en el crédito S/ 4 500. En combustible detallan S/ 28 000 en la ficha, pero S/ 42 000 en el crédito, entre otros gastos.

Al respecto, Leiva Mejía manifestó a la OCI que se respetará los montos establecidos en el documento. El funcionario recién habría tomado conocimiento el día que la OCI le consultó.

PUEDES VER: Ministerio de Transportes reanudará construcción de dos carreteras en Arequipa y Moquegua

Mejía les señaló que los alimentos y bebidas serían para las personas alojadas en albergues, pero según los requerimientos de la ficha, estos productos estaban destinadas a las personas que vienen trabajando en la elaboración de dicha ficha de emergencia.

Sobre los implementos de seguridad, Leiva les señaló que aún no se han identificado a los beneficiarios de mascarillas, guantes, entre otros. “Por tanto, se advierte que, la mencionada ficha habría sido formulada sin tener en cuenta a los beneficiarios”.

Por último, la gerencia Sub Regional de Ilo tenía previsto la confección e instalación de ocho cámaras de desinfección para personas. La OCI señala que, según el MINSA, no existe evidencia científica de que dichas cámaras sean efectivas o impidan la transmisión del coronavirus. Por el contrario, serían dañinas para la salud.

PUEDES VER: Pobladores cocinan a leña alimentos para los más necesitados de Moquegua

La confección de estas cámaras iba a demandar una inversión de S/ 36 000 y la adquisición de 200 galones de lejía, iban a costar S/ 5 000. Estas cámaras iban a ser instaladas en el mercado Pacocha, en el Hospital de Ilo, albergues, entre otros puntos. “El uso de túneles podrían ocasionar daños en la salud de la población que sería obligada a utilizarlos”, señala la OCI.

Todas estas observaciones fueron enviadas el pasado 19 de mayo, mediante un oficio a la Gerente de la Unidad Ejecutora Sub Región de Desarrollo Ilo, Frida Morante Soria.