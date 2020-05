Trujillo: comerciante se reinventa y alquila bancas en la cola de entidades financieras

En la capital de La Libertad, Trujillo, y en medio de la expansión del coronavirus, un joven tuvo una ingeniosa idea tras notar las largas colas que hay en la mencionada ciudad afuera de las entidades bancarias.

El muchacho, identificado como Elías Albán, decidió poner bancas y alquilarlas para que los ciudadanos puedan sentarse. De esa manera podrán esperar tranquilos cuando les toque su turno de entrar al banco.

Según informó el diario La Industria, los bancos son desinfectados luego de ser utilizados. “Yo tenía mi trabajo, pero he tenido que cerrar y ahora buscar otra manera. Empecé a alquilarlo a 2 soles y después la gente me veía con mis bancas y comenzó a hacer lo mismo, así que tuve que bajarlo a cincuenta centavos para no perder”, aseveró.

Entre cada silla hay un distanciamiento para evitar el contagio de la COVID-19.

Coronavirus: mueren 13 internos del penal de Trujillo

Por otro lado, en el centro penitenciario El Milagro de Trujillo se registró 13 muertes en plena pandemia del coronavirus.

De esta cifra, uno de los internos murió dentro de la cárcel y 12 fallecieron en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Regional.

Además, 141 reos lograron recuperarse del COVID-19 tras permanecer en aislamiento social y por ello retornaron a sus pabellones, tomando las medidas sanitarias correspondientes.

El médico asistencial del penal, Jorge Rebaza Neira, informó que el control para evitar que el virus se expanda en el lugar se dio por el trabajo articulado con las diversas instituciones de salud.

Como se recuerda, el 17 de abril se inició un tamizaje a los presos que permitió identificar a 8 positivos, a quienes se les aisló y brindo el tratamiento respectivo.

En la actualidad se han detectado a 286 internos con sintomatología leve, 25 moderados y 15 severos.