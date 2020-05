Madre duerme con el cadáver de su bebé al no poder enterrarlo por falta de dinero.

La propagación del coronavirus a nivel nacional ha golpeado económicamente a las personas de extrema pobreza. Una madre soltera pasó uno de los momentos más duros de su vida al dormir con el cuerpo de su pequeño hijo de cuatro meses, quien falleció el último miércoles 27 de mayo, porque no pudo enterrarlo por falta de dinero, en el distrito de Paucarpata, en la región de Arequipa.

Nati Pinto, madre soltera de 21 años, quedó desempleada y no pudo conseguir un trabajo durante el estado de emergencia por coronavirus. “No tengo plata. Actualmente, el bebé sigue en la misma cama. No me ha tocado ninguna canasta”, dijo Pinto, visiblemente afectada a Exitosa, luego de acudir a la Municipalidad de Paucarpata para que la apoyen con un nicho y un ataúd para enterrar a su hijo.

Casos de coronavirus en Arequipa

En el reporte del 27 de mayo, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el número de infectados por coronavirus aumentó a 135.905 casos positivos, con 6.154 nuevos pacientes, una cifra que revela un nuevo pico alto desde el inicio de la pandemia. Mientras que, los muertos ascienden a 3.983 personas, siendo los adultos mayores de 60 a 69 años los de mayor porcentaje.

De acuerdo con la información brindada por el Minsa, Arequipa es la octava región con más casos a nivel nacional 2787 contagiados por COVID-19 y 28 fallecidos, además, presenta una tasa de letalidad de 1%.

