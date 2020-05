“Por favor, sáquenos de aquí”, el clamor de un policía con coronavirus desde una clínica

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto a las Fuerzas Armadas vienen trabajando día a día en las calles para resguardar la integridad de los ciudadanos y evitar más contagios del coronavirus. Sin embargo, hay algunas personas que han incumplido con el estado de emergencia y, como consecuencia de ello, algunos efectivos policiales se han infectado con la COVID-19.

Un miembro de la Policía que se enfermó de coronavirus publicó un video en redes sociales donde denunció la mala atención de la clínica Maison de Santé, ubicada en el Cercado de Lima. Con dificultades para respirar, el agente pidió ayuda al Ministro del Interior, Gastón Rodríguez, para que lo trasladen a él y sus compañeros a un centro de salud y así recuperarse de esta enfermedad.

PUEDES VER Médicos de Hospital Dos de Mayo “evalúan” quiénes ingresan a la Unidad de Cuidados Intensivos

“Señor ministro del Interior, usted que tiene una mística policial muy grande está demostrando que no está dejando a sus colegas de lado, le pido que tome cartas en el asunto a los efectivos que estamos esta clínica”, dijo.

“La atención es pésima, no se acuerdan de las medicinas. Pedí un balón de oxígeno en la mañana y solo me trajeron un periódico. Esta es la tristeza que siento yo y mis colegas al frente en los otros ambientes luchando por sus vidas”, agregó. “Por favor, sáquenos de acá llévenos a donde nos quieran, valoren y podamos luchar dignamente hasta el final, porque he dado todo por mi Policía”, concluyó.

Tras el pedido al ministro del Interior, una ambulancia de la Policía Nacional trasladó al agente al Hospital Geriátrico de San Miguel, para vencer la batalla contra el coronavirus y pueda reintegrarse pronto a sus labores.

Casos de coronavirus en la Policía Nacional

La cifra de pacientes contagiados y fallecidos de COVID-19 en la institución de la Policía Nacional del Perú (PNP) continúa en aumento. El ministro del Interior, Gastón Rodríguez, reveló que a la fecha existen 5.400 efectivos que tienen coronavirus y 92 fallecieron por este mal.

Newsletter La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.