Mininter dispuso traslado de policía enfermo con COVID-19 que se quejó de maltrato en clínica

Un suboficial técnico de tercera de la Policía Nacional que se contagió del nuevo coronavirus mientras cumplía funciones en la Región Policial Lima, y que el domingo hizo circular en las redes sociales un video en el que refería no recibir la atención adecuada en la Clínica Maison de Santé, fue trasladado a la Clínica Geriátrica de la Policía Nacional, en San Miguel.

“La atención es pésima. No me dan las medicinas que necesito. Pedí un balón de oxígeno y me trajeron un periódico. Ustedes no saben nada de esto porque no están aquí. Señor ministro Gastón Rodríguez, sáquenos de aquí y llévenos donde exista esa mística que usted tiene, de ser superiores, de ser valerosos”, se escucha decir al ST3 PNP Christian Rojas Rodríguez desde su lecho de enfermo, con la voz entrecortada.

“Estoy aquí porque lo he dado todo a mi Policía Nacional. Pido su apoyo, señor ministro, y no solo para mi sino también para todos mis colegas”, señaló con la voz entrecortada por la dificultad para respirar.

“No puedo caminar porque si lo hago no puedo respirar”, describió.

Cuando se encontraba en Iquitos en misión de trabajo, el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, tomó conocimiento del video con el urgente mensaje del policía Christian Rojas afectado por el nuevo coronavirus.

Rodríguez dispuso el traslado inmediato del efectivo a la Clínica Geriátrica de la Policía Nacional en San Miguel, donde se ha acondicionado y equipado un ambiente especialmente para efectivos contagiado.

Bajo la coordinación del jefe de la Región Policial de Lima, general Jorge Luis Cayas, y del general de los Servicios Médicos Fernando Yepez Rondón, Christian Rojas fue ingresado a la nueva instalación médica para recibir la atención correspondiente.

