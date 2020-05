Alcalde de SMP afirma que no fue informado que niños no podían salir en su distrito: “Faltó diálogo”

Tras la publicación de la Alerta Epidemiológica del Minsa, el alcalde de San Martín de Porres, Julio Chávez, reveló no haber sido notificado sobre la decisión tomada de que los menores de 14 años de su distrito no puedan salir de sus domicilios para dar un paseo durante 30 minutos.

“Nos sorprende bastante este comunicado tan tardío del Ministerio de Salud. No tenemos ningún documento formal”, mencionó en diálogo para La República.

El burgomaestre también hizo hincapié en la falta de comunicación por parte del ente rector en Salud. Aseguró que ellos se enteran de las decisiones “mediante conferencias de prensa”.

“Lamento que sigan las descoordinaciones, la falta de diálogo por parte de la autoridad salud y por lo general del Gobierno Central. Nos sorprende bastante, porque venimos trabajando varios temas y que no tengan las gentileza de decirnos que San Martín de Porres no va a permitir la salida de los niños, para que nosotros podamos comunicar a la población. A pesar de que somos autoridades, nos enteramos lo que comunica el Gobierno a través de las conferencias que ellos dan”, aseguró el funcionario edil.

Chávez opinó que esta decisión forma parte de un “error” del Ministerio de Salud, que no corresponde con la realidad general del distrito. Pidió que se establezcan mejores medidas.

“En el informe que han emitido, el único dato objetivo por el cual están basando para determinar en qué distritos aún los niños no pueden salir a la calle es la cantidad de contagiados. (...)Con esto no niego que San Martín de Porres esté en la lista de distritos que aún no están preparados para que se pueda implementar la salida de los niños. Sino que creo que se deben hacer mejor las cosas para no cometer más errores como se ha venido haciendo”, comentó.

Por otro lado señaló que, debido a la medida mencionada anteriormente, la comuna ya había realizado una limpieza y desinfección de las áreas comunes de la jurisdicción. Incluso, los parques y juegos habían sido clausurados a fin de evitar que los niños utilicen estas zonas.

“Nosotros, efectivamente, ya veníamos implementando la limpieza, hemos clausurado los juegos para que salgan los niños. Hoy se ha determinado que no, y somos respetuosos de eso", indicó.

Cabe mencionar que la mañana de este lunes 18 de mayo, el Ministerio de Salud publicó un documento en el que enumeraba los distritos de Lima y regiones del país que presentaban alto riesgo de transmisión por COVID-19, a fin de evitar mayor propagación de la enfermedad.

Al igual que San Martín de Porres, otros distritos que también se encuentran en la lista de Lima Metropolitana son: San Juan de Lurigancho, Lima Cercado, Ate, El Agustino, Comas, Villa el Salvador, La Victoria, San Juan de Miraflores, Santa Anita, Rímac, Villa María del Triunfo, Puente Piedra, Los Olivos, Chorrillos, Independencia, Carabayllo, San Miguel, Breña y Surquillo. Puedes ver la lista completa [AQUÍ]

