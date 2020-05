Región Ucayali sincera cifras y reporta 494 fallecidos

Hasta el miércoles 13 de mayo, las autoridades de la Dirección Regional de Ucayali reportaron 68 fallecidos por el nuevo coronavirus. Luego de sincerar los datos, informaron a La República que el jueves 14 de mayo la cifra se disparó a 494 muertos, entre confirmados y sospechosos.

Los nuevos datos ofrecen una imagen más devastadora del impacto de la pandemia en la región amazónica de Ucayali como también ocurre en Loreto, a diferencia de las cifras más conservadoras del Ministerio de Salud.

El número se elevó significativamente 7 veces debido a que el Gobierno Regional de Ucayali resolvió contabilizar como casos sospechosos de nuevo coronavirus a los fallecidos que no se les aplicó la prueba de descarte.

Hasta el miércoles último, la contabilidad se hizo sobre la base de muertes confirmadas por pruebas serológicas o moleculares. No se tomaba en cuenta a los que perdían la vida en sus casas sin hacerse las pruebas mencionadas y sin tener enfermedades preexistentes.

Fue la Municipalidad de Coronel Portillo (Pucallpa) la que exigió a las autoridades regionales de Salud un sinceramiento de las cifras oficiales, ya que los entierros en los cementerios se habían quintuplicado. Es así que de los 100 sepelios en promedio que se registraban al mes en la provincia de Coronel Portillo, solo entre el 10 de abril y el 11 de mayo se superó los 500.

Hasta el 13 de mayo, tanto el portal del Ministerio de Salud como de la Dirección Regional

de Salud de Ucayali, solo dieron cuenta de 68 defunciones debido al nuevo coronavirus. Sin embargo, Ucayali al día siguiente, 14 de mayo, sumó 88 fallecimientos confirmados por coronavirus, además de otras 406 muertes sospechosas de haber sido originadas por el mismo mal. Por lo que el total sería de 494 muertes.

“Las cifras que hasta ayer se publicaban oficialmente en el portal del Ministerio de Salud, no eran las correctas. Nos dimos cuenta por la cantidad de muertos, que supera lo que normalmente se registraba en Pucallpa. Teníamos un promedio de 100 a 110 muertos, pero en abril tuvimos más de 500 fallecidos. Son casi 400 fallecimientos los que están relacionados con el nuevo coronavirus. Afortunadamente, esto ha sido corregido”, explicó el gerente municipal de la provincia de Coronel Portillo, Edwin Tello Gálvez. Fue este funcionario quien demandó a las autoridades sanitarias de la región que sinceraran las cifras sobre las víctimas mortales de la pandemia en Ucayali.

Las cifras de muertos que aparecen en el portal del Ministerio de Salud son las que incorpora directamente cada gobierno regional.

A pesar de la discrepancia, el Minsa reconoce que hay un aumento en el número de fallecidos por la pandemia.

Número reales

“El Ministerio de Salud publica las muertes confirmadas por pruebas de laboratorio, ya sean rápidas o moleculares. Puede existir otro sistema de información, como son los certificados de defunción, según indica la municipalidad. Pero no se puede distinguir qué muertes son por el nuevo coronavirus y cuáles no”, arguyó el director de Información Científica del Instituto Nacional de Salud, el médico Javier Vargas Herrera.

"El incremento de la mortalidad no solo se ha observado en Ucayali, sino en todo el Perú desde la mitad del mes de abril, pero no se puede establecer si es por el Covid-19. Solo hay seguridad de que alguien murió por el Covid-19 si hay una prueba, indicó Vargas.

“No se puede hablar siquiera de sospecha de Covid-19 porque no se trataría de una medición exacta y eso no se puede permitir. En todos los países se habla de un subregistro de muerte por Covid-19 que está originando una mayor carga de mortalidad. Y la forma en que esto se va a resolver es revisando los certificados de defunción. Pero se hace al terminar el año. En cada caso se tiene que establecer si fue por Covid-19, no solo porque existan más muertes de lo habitual. Y en estos momentos no estamos en posibilidades de decirlo”, concluyó el médico Javier Vargas.