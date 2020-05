Pollería clandestina funcionaba a una cuadra de Radio Patrulla, en Tacna

Tacna. Una pollería fue multada por trabajar de forma regular, a pesar de que el decreto que establece la emergencia nacional restringe este tipo de negocios y la reciente medida de reactivación, los obliga a seguir estrictos protocolos para evitar el contagio del COVID-19.

Funcionarios de la comuna provincial llegaron hasta un local ubicado frente a la Plaza de la Bandera y a solo pasos de la central de Radio Patrulla de la Policía.

El local “Delicias del sabor” vendía pollos a la brasa, arroz chaufa y broster; anunciaban el servicio con un improvisado cartel de papel y la única diferencia a un día de trabajo fuera de la cuarentena, era que el local permanecía cerrado para el consumo en el mismo. Atendían por la ventana entregando envases descartables. La encargada del local, llevaba solo una mascarilla de tela.

El equipo de fiscalizadores verificó que no solo faltaba a las medidas de aislamiento, sino que además no contaba con licencia. Se le impuso una multa de 1 Unidad Impositiva Tributaria (UIT) equivalente a S/ 4 300 por no respetar el decreto 044 del estado de emergencia, y otra del 15% de la UIT, equivalente a S/ 645 por no contar con licencia. El local fue clausurado.

Más de una docena de locales promocionan reparto de comida delivery en Tacna, cuando las autoridades tanto del sector Salud como del municipio, han confirmado que ningún local de la ciudad ha cumplido con certificar sus procedimientos adecuados a la pandemia para reabrir sus negocios. Anuncian próximas intervenciones.