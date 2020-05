Liberan a sujetos que estafaban con venta falsa de mascarillas a través de redes sociales

Por decisión del Ministerio Público, los delincuentes acusados de estafar por más de S/ 170.000 con la venta falsa de mascarillas tipo N95 afrontarán su proceso en libertad.

De acuerdo al informe de Punto Final, a pesar de que los sujetos admitieron haber cometido el delito, la fiscal Rocío Castañeda de la 24 Fiscalía Penal de Lima ordenó su liberación para que sea investigados en un plazo de 30 días.

PUEDES VER Surquillo: hombre vestía uniforme militar para incumplir la cuarentena

Los delincuentes ofrecían, a través de Facebook y WhatsApp, los elementos de protección al por mayor y a precios accesibles; sin embargo, desaparecían luego de recibir la transferencia el dinero.

El último domingo 3 de mayo, el cabecilla de la banda, identificado como Luis Sifuentes Chávez, fue detenido junto a dos de sus cómplices, Alan Gurmendi Goyzueta y Juan Diburga Rabelo. Este último registra denuncias por estafa en los distritos de Bellavista, San Borja, Jesús María, Surquillo y La Molina.

PUEDES VER Policía incauta 15 millones de dólares falsos en inmueble del Centro de Lima

Según el programa de Latina, entre sus víctimas está una clínica privada que pidió 18 cajas de mascarillas por un monto de S/ 50.000 y un grupo de trabajadores de un hospital de Ministerio de Salud, que hizo un pedido de 4 cajas por S/ 1.600.

“Con fecha de 21 de abril hice una compra por Internet por un valor de S/ 50.000. Me estafaron porque nunca me entregaron el producto. Más bien, me han estado coaccionando para que entregue más dinero para que me puedan entregar el producto. Me empezaron a pedir 25.000 y 7.00 más (sic)”, indicó uno de los agraviados en su momento.