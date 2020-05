Varios colegios privados aún no informan a padres sobre reducción de pensiones

Hace unos días, se publicó el Decreto Legislativo N° 1476, con el fin de que los colegios privados sinceren sus costos sobre lo que vienen gastando, o ahorrando, desde que empezó la cuarentena para frenar el Covid-19, ya que ahora la educación es virtual. De esta manera, los padres de familia podrían obtener una descuento en las pensiones. Sin embargo, a tres días de que venza el plazo, aún hay varios centros educativos que no han reducido sus costos y no vienen informando sobre su situación, por lo que la queja de los padres no se ha hecho esperar.

“Estamos hablando de un reajuste porque estamos tomando una educación no idónea. La educación debe regirse a las normas del Estado. Esto no debe ser un negocio, no puede existir un argumento empresarial. Debe pensarse en el interés el menor”, dice Christian Pardo, promotor de la Unión de Padres de Familia de Colegios Particulares (UPAFCOPA), organización que ha sido formada en esta pandemia.

Hasta el 12 de mayo, los colegios privados deberán entregar a los padres una información que tiene carácter de declaración jurada, y que está sujeta a una fiscalización posterior, a fin de que los apoderados puedan tomar decisiones informadas. Sin embargo, según Pardo, aunque sí hay colegios que han realizado descuentos, muchos más del 50% de sus pensiones, hay otros que están cobrando de más.

Es el caso del colegio Panamericana, ubicado en Bellavista, donde los padres denunciaron que la institución ha reducido las pensiones en un 25% a los niveles de primaria y secundaria, pero condicionados a un plazo de siete días del mes siguiente, de lo contrario tendrían que pagar el 100%.

Uno de los padres de este centro educativo aseguró que las autoridades no han aceptado la negociación pese a los reclamos. Los apoderados exigen una reducción del 50% de la mensualidad.

Además, manifestaron que el colegio no está brindando “acompañamiento remoto y trabajo académico” a los alumnos, pese a que aseguraron que lo ofrecerían.

“Han publicado un horario de clases que contempla un acompañamiento remoto que no existe, además dan la clase por el aplicativo Zoom, no en una plataforma especializada. Yo siento que mi hijo no está avanzando, en las clases presenciales hacían de cinco a seis cursos diarios. Actualmente solo hacen tres cursos, y a los 10 minutos le mandan la tarea", dijo otro padre.

Una situación similar denuncia Jorge Fuentes, representante de los padres de familia de la sede de San Juan de Lurigancho del colegio Innova School, quien aseguró que en esta institución privada solo han reducido el 15% para primaria y secundaria, durante los tres siguientes meses, y el 20% en el caso de inicial.

Los padres se encuentran en contra y han enviado un comunicado pero, según Fuentes, aún no hay diálogo. Incluso hace un par de días, se realizó una protesta en el frontis de la referida sede.

“Nos estamos reclamando un favor. Los colegios tienen muchas utilidades por encima del 100%", agrega Christian Pardo, de la UPAFCOPA.

“Que se declare en emergencia la educación en el Perú”

Christian Pardo reveló para La República que la UPAFCOPA ha sostenido una reunión con Martín Benavides, ministro de Educación, en la que se planteó la creación de una entidad que supervise los colegios, es decir, como una especie de Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) en los centros educativos; y que se declare en emergencia la educación en el Perú. Dijo también que el titular del sector se mostró comprometido con estos pedidos.

"Es el momento de hacer cambios estructurales en la educación del país. Es cierto que la educación virtual va a quedarse, entonces hagamos cambios”, sostuvo Pardo.

Colegios privados que sí informaron sobre reducción

Hay colegios privados que sí han reducido el costo de sus pensiones durante el estado de emergencia por el coronavirus. Por ejemplo, el colegio San Francisco de Asis de Huaral y el Monte Carmelo de Arequiá no cobrarán pensiones de marzo y abril.

El colegio Pestalozzi de Miraflores también ha reducido su pensión hasta en el 30% y, según una madre de familia, la educación virtual que dan es de alta calidad.

En tanto, el centro educativo Recoleta envió un comunicado a los padres de familia en el que sinceraron sus gastos y han reducido sus pensiones hasta en un 40% en el nivel inicial.