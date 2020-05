Padres de familia exigen a colegio Trilce rebaja de su pensión al 50 % [VIDEO]

“Trilce escucha. Escucha nuestras denuncias”, gritan los padres de familia que exigen una rebaja en el sistema de pensiones al 50 %. En los exteriores del colegio Trilce en Breña, los progenitores organizaron un plantón para solicitar el descuento. La mayoría de ellos ha dejado de laborar debido a las restricciones por el estado de emergencia.

“Exponerles que, dada la coyuntura, estamos inconformes con lo dictaminado por la institución educativa, y no solo Breña, sino en Lima”, indicó Anibal a Diario La República. El padre mencionó que paga alrededor de 400 soles. “Las clases no son presenciales, sino virtuales, no es lo mismo. Incluso se han obviado cursos necesarios”, mencionó.

Por otro lado, ellos han enviado tres cartas al colegio Trilce que no han sido respondidas. Jenny Sánchez, progenitora, denuncia que su hija estudia en el tercer año del nivel secundario y desde marzo ella debe pagar una pensión de 440 soles; sin embargo el menor sólo acudió tres días a la institución educativa.

“Estamos pidiendo el descuento del 50 % porque los padres no estamos trabajando. Imagínense los que tienen tres hijos. (...) Yo estoy pagando el Internet y tengo que acondicionar un espacio para que pueda estudiar”, manifestó la señora Jenny.

La mujer pidió a los promotores de educación del colegio ser empáticos con la situación y que “se pongan una mano al pecho”, pues la pandemia no le ha permitido percibir ingresos económicos. Ella requiere que se les escuche a los padres, ya que la mayoría serían negociantes dedicados al rubro de ventas.

Ante la cuarentena nacional, los escolares de Trilce han recibido clases a distancia. Sin embargo, los padres se mostraron insatisfechos con la metodología aplicada por los docentes, alegando que son muchas horas frente a una pantalla, sin evaluaciones y sin observar un avance en el aprendizaje.