El lunes último, el Ejecutivo mantuvo una reunión con la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE), que contó con la participación de Jorge Muñoz, Álvaro Paz de la Barra, entre otros. Un sentimiento compartido por parte de los gobernadores locales es el hecho de que no se les ha tenido en cuenta en la mesa multisectorial contra la COVID-19.

‘‘Yo le planteé claramente al presidente (Vizcarra) que en lo personal consideraba que a nosotros no se nos había tenido en cuenta para jugar un rol específico. Por ejemplo, en los temas de reactivación económica no ha habido un solo alcalde’’, expresó Jorge Muñoz en diálogo con La República.

‘‘Somos gobernadores locales que estamos más cerca de la gente y que manejamos la cuestión territorial’’, agregó el alcalde de Lima. Él también dijo que el Ejecutivo se comprometió a tomar en cuenta las preocupaciones de los burgomaestres y de trabajar de manera conjunta.

Muñoz explicó que ‘‘en lo territorial es donde se expresa la manifestación del virus: los espacios de transmisión, la necesidad de hacer un mejor control en los mercados y en el transporte’’. Él señaló que, debido a que la curva aún crece y la economía está afectada, se debe repensar la situación ‘‘desde una perspectiva de seguir mitigando el virus’’ con una visión que incluya la reactivación económica, que es donde el alcalde de Lima cree que pueden tener un rol especial.

‘‘¿Cómo se aterriza eso? En varias cosas. Por ejemplo, la necesidad de un trabajo conjunto en cuanto a lo que es transporte, también respecto a los migrantes, así como en relación a lo que es el manejo de los cementerios en cada una de las ciudades’’, añadió Muñoz. Además, mencionó otros puntos que le propuso al presidente Vizcarra: el reordenamiento de espacios públicos y el uso de vehículos alternativos.

Situación económica de municipios

Respecto a un apoyo económico por parte del Estado, el alcalde de Lima aclaró que es algo que ‘‘se planteó al Gobierno Central porque no existen los recursos producto de que a los municipios que no recaudan se les ha recortado el Fondo de Compensación Municipal (FONCOMUN) que recibían’’.

Asimismo, mencionó a los municipios que viven del canon y que se han visto afectados. ‘‘Los municipios que sí recaudamos, los urbanos, tenemos una caída drástica porque en marzo, que comenzó, todo era mes por excelencia de recaudación’’, aseveró. ‘‘Hay obligaciones que cumplir y no hay los recursos necesarios’’, enfatizó.

Por su lado, la autoridad edil de La Molina y presidente de la AMPE, Álvaro Paz de la Barra, manifestó que una consecuencia negativa de la falta de coordinación y la no incorporación de los gobiernos locales en la mesa multisectorial contra la COVID-19 es el hecho de que ‘‘los municipios están llegando al punto del colapso. Es la situación más crítica y complicada de la historia republicana reciente’’.

Paz de la Barra afirmó que se requieren de recursos, ‘‘pero no por un tema de capricho’’, pues aseguró que una gran diferencia entre los ministerios y municipios es que estos últimos ‘‘viven del día a día, viven de su recaudación diaria y semanal’’. Él agregó que las municipalidades que viven del Foncomun son más del 80%.

La autoridad se preguntó ‘‘cómo un distrito que vive del Foncomun puede contratar a un buen profesional si ya el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) le ha recortado un 40% (de ingresos) y el gobierno nacional te dice ‘tú no estás ejecutando de manera eficiente’ ’’. El también presidente de la AMPE aseguró que ‘‘solo como Estado nos estamos disparando a los pies’’, por lo que resaltó que se requiere de una ‘‘democracia deliberativa, una solidaridad compartida en los tres niveles de gobierno’’.

Medidas de los municipios

Álvaro Paz de la Barra aseveró que ‘‘como AMPE hemos dado bastante propuestas desde el primer día (de la emergencia nacional), pero lamentablemente ninguna fue tomada en cuenta’’. Él indicó que se ha demandado el tratamiento de la recolección de residuos sólidos biocontaminados o peligrosos de casas en donde se encuentran personas infectadas con el virus, pero que el Ministerio del Ambiente no lo ha hecho hasta el momento.

Asimismo, señaló a La República que han pedido al Ejecutivo que les compartan la información sobre los casos de coronavirus en cada distrito y provincia para así generar estrategias que puedan hacerle frente al microorganismo. Sin embargo, esto no se habría llevado a cabo.

PUEDES VER COVID-19: aumenta a 635 el número de médicos contagiados y cuatro fallecieron

El alcalde de La Molina espera reunirse con el Colegio Médico del Perú, antropólogos, sociólogos, entre otros profesionales, antes del 11 de mayo (cuando finaliza la cuarentena) ‘‘para establecer, mediante datos, estadísticas y cifras, los cercos comunitarios o cercos epidemiológicos’’. ‘‘Técnicamente hoy los municipios solamente somos el brazo ejecutor de las políticas del Estado’’, afirmó.

‘‘Desde el Gobierno Local pedimos que el Gobierno Nacional nos escuche porque entendemos sobre gestión territorial y de sus políticas públicas. Queremos cuidar la vida de 30 millones de peruanos, pero con datos y cifras, no solo abrir el mercado, sino abrirlo de forma focalizada’’, indicó.

Por su lado, Jorge Muñoz dijo que se encuentran trabajando en distintas ideas que buscan luchar contra la propagación del SARS-CoV-2. ‘‘Un plan es el tener un protocolo más seguro en los mercados. Ya se comenzó a ver en el Mercado Mayorista donde se ha pedido que no ingresen personas vulnerables’’, comentó. Asimismo, comentó que las medidas de limpieza y bioseguridad del personal que labora en estos lugares será mucho más exigente.

El alcalde de Lima también comentó que en la reunión de ayer se le dijo al presidente Vizcarra que la toma de muestras en mercados, como en Caquetá y Surquillo, se ha realizado pasado los 45 días de cuarentena. ‘‘Ha habido mucha tardanza. Es evidente que si yo me voy a pescar a una pecera voy a sacar peces. Es una tautología’’, indicó.

No obstante, a pesar de los resultados obtenidos (163 comerciantes dieron positivo a la prueba de coronavirus en Caquetá y 261 en Surquillo), ‘‘el Ejecutivo no se comprometió porque dicen que manejan las pruebas en función a las posibilidades que tienen’’.

Jorge Muñoz explicó que desde el primer día de la declaratoria de emergencia la Municipalidad Metropolitana de Lima ofreció la toma de muestras para coronavirus en 16 locales del Hospital de la Solidaridad, así como poner a disposición las ambulancias, material, camas y respiradores que no se estaban usando. Sin embargo, en ese entonces no se les tuvo en cuenta.

PUEDES VER Jorge Muñoz entrega equipos médicos al Hospital Hipólito Unanue para pacientes con COVID-19

Fue hace cerca de 10 días que lograron entregar una parte de los equipos médicos al hospital Hipólito Unanue. ‘‘No ha habido una acogida. Recién ayer hemos tenido una reunión un poquito más profunda. El presidente mencionó algo que a mí me dejó pensando. ‘Pero yo he recibido a los alcaldes distritales de Lima’, dijo. Efectivamente, él nos recibió los primeros días, muy rápido nos contó lo que estaba haciendo, pero después de eso no hubo ninguna posibilidad ni ninguna relación de participación para la toma de decisiones’’, explicó Muñoz.

Otra medida que no se tuvo presente en su momento fue la que mencionó Álvaro Paz de la Barra. ‘‘Desde un primer momento los gobiernos locales en Lima, como en distintas regiones del país, planteamos marcos regulatorios para reformular el concepto y dinámica de los mercados’’, afirmó.

Incluso comentó que se generaron distintas ordenanzas municipales; no obstante, ‘‘fueron enmendadas por el gobierno (...) por falta de coordinación, de confianza de parte del Gobierno Nacional en sus alcaldes municipales, lo que ha generado que el tratamiento de los mercados, hoy por hoy, tenga esta realidad’’.

Conclusiones de la reunión

El presidente de la AMPE expresó que ‘‘lo que se quiere es una descentralización, que el Gobierno debe entender que es un principio democrático’’. Él aseveró que ‘‘no puede haber una concentración de poder’’.

En la reunión que se mantuvo ayer, el presidente Martín Vizcarra se comprometió a que el diálogo mejore, así como la coordinación. ‘‘Lo que esperamos es que en los próximos días u horas este gesto político, que es loable y saludable, se pueda traducir en hechos y en actos concretos’’, afirmó.

El alcalde de La Molina confía en que el jueves o viernes se establezca una reunión técnica de trabajo, en el que participen diversos representantes de las regiones porque ‘‘el país es pluricultural’’. ‘‘No se puede gobernar de frío, no se puede gobernar sobre papel. Hay que actualizar el tema territorial’’, finalizó.