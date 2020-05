Agricultores de Apurímac buscan mercados para ofertar papas y que no se pierdan sus cultivos [VIDEO]

Aunque no reciben aplausos ni el reconocimiento de las autoridades, los agricultores siguen trabajando para abastecer a las familias. Muchos de ellos se han visto en una encrucijada porque no pueden exportar sus productos y no cuentan con los medios de transporte para llevarlos a otras regiones. Aun así, buscan las maneras de recuperarse y evitar que toda su producción se desperdicie.

Es el caso de los agricultores del poblado de Chullcuisa, en el distrito de San Jerónimo, en Apurímac. Los hombres y mujeres del campo se reunieron con las autoridades locales para impulsar sus cosechas y buscar mercados a nivel nacional para ofertar sus productos a precios justos.

El alcalde de San Jerónimo, Percy Godoy, precisó que, en Apurímac, miles de agricultores producen cantidad de papa, quinua y yerbas aromáticas, cuya venta sustenta a sus familias. Temen que sus productos se pierdan y les generen grandes pérdidas económicas que los pondrían en serios aprietos.

Por ello, las autoridades de San Jerónimo están haciendo las coordinaciones respectivas con la Dirección Subregional de Agricutlura, Agrorual, Sierra y Selva Exportadora y los comuneros de Chullcuisa para buscar alternativas de solución y llevar sus cultivos a mercado limeño.

En esa línea, el alcalde Godoy invocó a los empresarios y la población, elegir la papa de San Jerónimo por sus múltiples bondades, en especial, durante la crisis que atraviesa al Perú y que podría afectar duramente a los hombres y mujeres del campo.

IMPORTACIÓN

Pese a que el Perú goza de una amplia variedad de papa, empresas que operan en el territorio nacional han optado por importar papa precocida, mostrando así indiferencia a la cosecha local. Entre dichas empresas se encuentran Alicorp, Delosi, Bembos, Hipermercado Tottus y Makro.