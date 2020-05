Padre denuncia que hospital Negreiros no entrega el cadáver de su bebé

Además de lidiar con el dolor de la muerte de un hijo, Eduar Pomalazo vive la desesperación de no ser informado sobre el destino del cadáver de su bebé, que falleció en el Hospital EsSalud Luis Negreiros, ubicado en el Callao.

Durante la mañana de este sábado 2 de mayo, el joven padre se hallaba en la puerta del hospital para exigir información que le permita sepultar al hijo que le fue extraído del vientre de su pareja, el 29 de abril, debido a complicaciones graves. Sin embargo, en el nosocomio no le dan información acerca de dónde está el cuerpecito.

“Ayer, a las 8 de la mañana, el encargado de la funeraria se acercó al nosocomio para que pueda retirar a mi bebé, cuando ingresó no lo encontró y los doctores no le dieron respuesta de dónde está o si le pasó algo. Me encuentro esperando, para saber si está o no en este lugar”, declaró Pomalazo a RTV.

Asimismo, precisó que un supervisor del hospital se acercó a él para decirle que buscaría el cuerpo del feto, incluso le dio su número para que se puedan contactar, pero cuando la familia lo llamó la noche de ayer, viernes 1 de mayo, le dijo que hasta entonces nadie sabía acerca del paradero del bebé.

Ante esta situación, el padre levantó una denuncia en la comisaría de Ingunza, por lo que efectivos de la Policía Nacional fueron hasta el hospital Negreiros para constatar los hechos. Allí entrevistaron a personal del área de Ginecología, donde estuvo internada la pareja del denunciante.