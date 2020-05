PNP a vecinos: “¿Creen que no me duele enterrar a alguno de ustedes?” [VIDEO]

¿Ustedes creen que yo no soy un ser humano? ¿Ustedes creen que a mí no me duele enterrar a alguno de ustedes?, fueron las palabras de un efectivo policial del distrito de Reque, en la región Lambayeque frente a un grupo de vecinos que no querían respetar la cuarentena.

Se conoció que el vídeo difundido en las redes sociales, fue grabado en las Pampas de Reque, lugar que sería utilizado como cementerio temporal para los fallecidos por COVID-19.

Según el registro, la Policía Nacional del Perú (PNP), llegó para supervisar la situación en dichas zanjas que se abrieron en los terrenos de propiedad privada de la Fuerza Aérea del Perú (FAP).

En el vídeo, el efectivo PNP de Reque, también dice: “¿No creen que se me parte el corazón cuando veo a una persona mayor llorando por un familiar fallecido? ¿Piensan que mis uniformados no tienen familia?”.

Primera línea de batalla

Trascendió que se trataría del comisario encargado de Reque, teniente PNP Kevin Agurto Piscoya, quien explicó que el vídeo fue grabó el pasado 29 de abril en la zona de Pampas de Reque.

Aislamiento obligatorio

“Respondí así porque me pareció una falta de respeto que nos digan que no hacemos nada por el distrito. Los insté a respetar el aislamiento obligatorio y tener más humanidad por el dolor ajeno", agregó el PNP.