Casos seguirían en aumento hasta la primera mitad de mayo

Pese a que el Gobierno había estimado que el último fin de semana se llegaría al pico más alto de contagios de Covid-19 -lo que vendría acompañado de un descenso progresivo de la transmisión-, los casos aún siguen en aumento. Hasta ayer, un total de 28.699 personas fueron afectadas por este virus y otras 782 perdieron la vida. Esto último quiere decir que solo en un día se registró el lamentable fallecimiento de 54 personas, de acuerdo a las cifras ofi ciales del Ministerio de Salud (Minsa).

Para Ciro Maguiña, médico infectólogo de la Universidad Cayetano Heredia (UPCH), entre la octava y novena semana de la cuarentena (del 4 al 15 de mayo) debería caer la curva natural y hacia fi nes de ese mes estar en descenso pleno si se acata la medida de contención. “Los casos todavía se duplican cada 5 o 7 días y hay que prever que se duplique cada 10”, explicó el también vicedecano del Colegio Médico del Perú (CMP).

Según detalló, aún no se ha llegado al pico de casos porque la población no cumplió por completo la inmovilización social obligatoria, lo cual se vio refl ejado, sobre todo, en los mercados y bancos. Otro punto, menos previsto, también ha sido la movilización de ciudadanos a sus regiones. “Por eso era necesario ampliar la cuarentena. Tenemos una curva importante y no ha bajado lo que queríamos. Sin la contención, que está ligada al trabajo con la comunidad, seguirá subiendo”, indicó.

En esa línea, el infectólogo Juan Villena consideró que si la población cumple con el aislamiento, los casos diarios podrían reducirse incluso a inicios de mayo. “Pero aún no hay cuidado adecuado. Así los casos seguirán aumentando y la idea es que no sean mayores al día anterior. Eso pasará cuando la gente tome consciencia”.

De acuerdo al especialista, la aglomeración en los mercados, el incumplimiento en las calles, así como la movilización masivas a las regiones son factores determinantes en la evolución.

En tanto, desde el Comando de Operaciones Covid-19 también se tomó como estimado que en la quincena de mayo se podría aplanar la tendencia de la curva aún en ascenso. Uno de los factores imprevistos era la migración de Lima a provincias.

Maguiña plantea que para estas dos semanas de ampliación de la cuarentena se implemente un toque de queda interdiario, a fin de reducir el movimiento en las calles; lo cual debería ir acompañado con la estricta vigilancia de militares en los centros de abastos.

Para el epidemiólogo de la UPCH Gabriel Carrasco-Escobar, entre las estrategias que se pueden aplicar para que los resultados de la cuarentena se acerquen a los esperados están la mejora en la articulación de los horarios en los mercados, la creación de nuevos puntos de distribución, así como la implementación de cercos epidemiológicos, lo cual permitiría contener la infección de un pequeño brote en distritos, y tener el historial de sus contactos.

UCI al borde

Lo que también se mantiene en aumento es el número de hospitalizados: 3.968 a nivel nacional, de los cuales 598 luchan por su vida en las unidades de cuidados intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

Estos últimos ocupan el 77% del total de camas UCI libres reportadas por el Minsa. Así, según el sector, ayer quedaban 175 disponibles.

Al respecto, el médico investigador Mateo Prochazka señaló, a través de redes sociales, que esta semana se coparían las UCI. “De los casos confi rmados la semana pasada (casi 15 mil), los que hagan cuadro severo necesitarán cuidados hospitalarios e intensivos y ya estamos por copar la capacidad”.

Hay que recordar que en regiones como Lambayeque o Loreto, con las más altas tasas de letalidad a nivel nacional, se ha llegado al límite de camas UCI.

Luchan por regresar

Una de las demandas que necesita urgente atención es la de los miles de peruanos que buscan volver a su región de origen. Ayer, en los exteriores del Grupo N° 8 de la Fuerza Aérea, en el Callao, más de 500 loretanos seguían esperando, como hace varios días, un vuelo que los lleve a sus ciudades. El día anterior hubo tres salidas para que retorne la población vulnerable.

Esa es la misma demanda de ciudadanos de San Martín, quienes agrupados en las calles de La Victoria esperaban la respuesta de su gobierno regional.

Al sur de Lima, en Lurín, más de 500 ciudadanos de Apurímac y Ayacucho aguardaban en carpas el regreso a su hogar; mientras que en la Panamericana Norte, otro grupo decidió avanzar a pie rumbo a Áncash.

Hay que recordar que el retorno de los más de 160 mil peruanos a sus ciudades de origen está a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros y los gobiernos regionales. El Ministerio del Ambiente, además, se encargará del alojamiento y la comida, según se ofi cializó ayer.

Mejoras en hospitales

Otras demandas son las del personal de salud, quienes ayer protestaron en los exteriores de los hospitales Hipólito Unanue, de El Agustino, y Guillermo Almenara, de La Victoria, para denunciar la falta de equipos de protección y pago de sueldos. Ambos ya han desbordado en la atención.

Y mientras eso ocurre, en el Hospital de Ate, promocionado como emblemático para atender casos graves de Covid-19, las familias denunciaban el secretismo, maltrato del personal de salud y el incumplimiento de las directivas del Minsa, incluso en el manejo de los cadáveres. Así lo dio a conocer, a través del portal Convoca.pe, la periodista Milagros Salazar, cuyo padre falleció víctima de este mal.

Ayer, el presidente Martín Vizcarra no brindó su habitual balance. Se supo que se reunió con sus ministros y funcionarios de Salud para tomar nuevas medidas.

Veinte policías fallecidos

Según el Colegio Médico, 348 profesionales han sido contagiados de Covid-19 y 22 se encuentran en UCI. A inicio de este mes se reportó la primera víctima mortal.

Además, 20 policías han fallecido y cerca de 2.000 agentes se infectaron durante su labor. Otros 56 ya han sido dados de alta.

Según el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, ya se han tomado 30 mil pruebas y se espera un lote de 200 mil; y se implementará un hospital de campaña con apoyo de la empresa privada.

Violencia

Durante el estado de emergencia se han producido 7 feminicidios. Ayer se aprobó el Decreto Legislativo N° 1470 que fija medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas.