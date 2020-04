Arequipa: Más de 22 mil estudiantes de la UNSA inician este lunes sus clases virtuales

Desde el lunes 20 de abril, más de 22 mil estudiantes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa, de segundo a quinto año, comenzarán clases virtuales. Las autoridades agustinas harán la inauguración vía virtual utilizando la plataforma Meet-Google para tener contacto con los estudiantes.

Solo podrán empezar labores los universitarios de segundo a quinto, informó la UNSA. Los de primer año no podrán, pues tras la declaratoria de emergencia no se realizó el último examen de admisión donde 14 mil postulantes no rindieron la prueba.

Se tenía previsto que todos los alumnos de primer año empiecen a mediados de año, pero luego de las declaraciones del presidente Martín Vizcarra acerca de que las labores en los colegios podrían ser enteramente virtuales este año y siguiendo esa premisa, no se sabe cuándo se podrá convocar un examen de admisión.

Por ello el Consejo Universitario deberá evaluar un mecanismo para que los primeros años no pierdan este 2020. De igual forma evaluarán cómo funcionan las clases virtuales y propondrán mejorar algunos aspectos.