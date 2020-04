Coronavirus: enfermeras de Lambayeque resultan contagiadas de enfermedad

La decana del Colegio de Enfermeras de Lambayeque, Viviana Santillán Medianero, indicó que enfermeras lambayecanas resultaron contagiadas con coronavirus, como parte de los 38 casos sospechosos detectados a dicho personal de salud por su atención en primera línea a pacientes infectados por esta pandemia.

“Lamentablemente ya tenemos enfermeras con diagnostico positivo y muchas a la espera de los resultados”, precisó Santillan a este diario, reservando en número de enfermeras infectadas.

Santillán Mediano pidió a los miembros del Comando de Operaciones de Lucha contra el COVID- 19 del Ministerio de Salud (Minsa), fortalecer los Equipos de Protección Personal (EPP) que utiliza el personal de salud, debido a que existe desabastecimiento y algunos implementos no cumplirían los paramentos técnicos que establece la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La representante de la orden profesional exigió también mejorar las condiciones laborales y contractuales del personal de salud, los cuales son desigualitarias desde hace años y que se agravan con la crisis de la COVID- 19.

“Hay un promedio de 300 enfermeras contratadas bajo la modalidad de servicios no personales, de las cuales muchas están en atención de primera línea a pacientes con coronavirus. Esta modalidad de contrato no les reconoce ningún derecho o beneficio social, por lo que es necesario que pasen a otra forma de contrato, para que aseguren estabilidad y no pongan en riesgo su vida", explicó.

Este diario pudo conocer que enfermeras intensivistas y de triajes son las más expuestas en el Hospital Regional de Lambayeque (HRL) y el Luis Heysen Inchaustegui de EsSalud, debido que trabajan con deficientes kits de protección, entre guantes, mascarillas, botas, lentes y overoles completos. Ambos nosocomios señalados han sido equipados para uso exclusivo de pacientes con coronavirus.