Trabajadoras del hogar: las cuidadoras invisibles de la sociedad

Cada 30 de marzo se conmemora el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, fecha instaurada en 1988 durante el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar en Colombia. Este día busca poner en la agenda pública la situación de discriminación e indiferencia social hacia las trabajadoras de este sector, quienes recientemente han denunciado despidos durante el estado de emergencia por la propagación del nuevo coronavirus en Perú.

La Organización Internacional de Trabajo (OIT) indicó que las trabajadoras que se dedican a la prestación de cuidados remunerada representan casi una quinta parte del total de mujeres empleadas en el mundo. En el Perú, son alrededor de 496 000 personas que ejercen esta labor, según el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de la Región Lima (Sinttrahol). Del total, casi un 95 % son mujeres, de acuerdo al Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Leddy Mozombite Linares, secretaria general de la Federación de Trabajadores del Hogar del Perú (Fenttrahop), comentó que, para las trabajadoras del hogar, este día es un llamado a que se tome conciencia del valor y el rol que ellas cumplen, pues ellas se sienten “olvidadas por la sociedad y el Gobierno”.

El 92 % de trabajadoras del hogar en el Perú labora en la informalidad, ganando alrededor de 4 soles la hora y sin gozar de seguro de salud ni pensiones, según escribió el economista regional de la OIT, Hugo Ñopo. Este organismo recalcó en un informe que la escasa remuneración y las deficientes condiciones de trabajo de las mujeres que trabajan en este sector contribuyen directamente a la desigualdad de género en el mercado de trabajo.

De hecho, en promedio, las trabajadoras del hogar ganan menos de cuatro soles por hora. (lo escribo de otra forma porque no es un error: un poquito mas de un dolar por hora) pic.twitter.com/2QKoUHXGXm — Hugo Ñopo (@hugonopo) March 30, 2020

“En regiones, por ejemplo, algunas compañeras ganan alrededor de 500 o 400 soles al menos”, acotó la secretaria de Fenttrahop. Agregó, además, que muchas de ellas tienen remuneraciones menores al sueldo mínimo y sus jornadas son superiores a las ocho horas de trabajo por día.

Mozombite Linares contó que a pesar de que cuenten con la Ley N° 27986, esta no las beneficia. “Esa ley es discriminatoria porque no estamos registradas, no tenemos ni siquiera contratos por escrito, pues ahí indican que estos pueden ser orales también”. Añadió que estas deficiencias se han hecho aún más visibles durante este estado de emergencia.

“A muchas nos están obligando a ir a nuestros centros de trabajo, incluso a algunas las llamaron el domingo exigiéndoles que vayan en su día de descanso porque sino serían despedidas”, resaltó, pues han registrado diversos casos en los que diferentes trabajadoras del hogar están laborando sin las medidas de protección requeridas. “Durante esta pandemia se ha evidenciado la precariedad en la que trabajamos y la vulneración de nuestros derechos”, recalcó Leddy Mozombite.

“Cuida a quién te cuida”: ¿aplica para las trabajadoras del hogar?

Las trabajadoras del hogar de dicho sindicato hicieron un llamado al presidente de la República, Martín Vizcarra, para que emita un protocolo entorno a la defensa de sus derechos laborales. “Nosotras cuidamos vidas de otras personas, estamos cuidando en sus casas, descuidando a nuestras propias familias”. recalcó la trabajadora del hogar, explicando que la labor que desempeñan es esencial para la humanidad.

“Exigimos que nuestros derechos sean respetados y que la licencia por la cuarentena sea remunerada”, expresó. En ese sentido, enfatizó que se sienten “invisibilizadas e infravaloradas”. Asimismo, la Fenttrahop insistió en que el Estado debe implementar el convenio 189 de la OIT que, en líneas generales, busca implementar medidas destinadas a garantizar la igualdad de trato entre trabajadores domésticos y trabajadores en general, estabilidad laboral y vida digna.

Ñopo indicó a La República que, más que un cambio en las leyes, son las condiciones de trabajo las que tienen que mejorar en dos líneas principales: los salarios y el trato digno. “No es posible que en el 2020 todavía existan baños para empleadas domésticas en los clubes, o que en los restaurantes exista una carta para la familia y otra para las trabajadoras del hogar, o que estas tengan que sentarse en mesas distintas”, manifestó.

Las segregaciones y tratos diferenciados hacia este sector laboral aún son visibles en la sociedad peruana. Por ello, el economista regional de la OIT recalcó que, para que esto cambie, tiene que cambiar la cultura del país. “Nos hace falta cambiar de chip, tratarnos mejor, respetar a todos, independientemente de que sean pobres o ricos”, determinó.

Leddy Mozombite también concuerda con ello. “Esta también es una lucha cultural, porque la sociedad cree que como somos mujeres, migrantes, quechuahablantes y con poca educación, somos inferiores a ellos. Menosprecian y no valorizan el trabajo que realizamos”, concluyó.

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar

¿Qué es el trabajo doméstico?

El Convenio 189 de la OIT define el trabajo doméstico como “el trabajo realizado para o dentro de un hogar o varios hogares”. Estas labores pueden incluir tareas como limpiar la casa, cocinar, lavar, planchar, jardinería, vigilancia de la casa y desempeñarse como chofer. También están dentro de este campo el cuidado de niños, ancianos y/o enfermos, e incluso el cuidado de los animales domésticos.