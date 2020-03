Año escolar 2020: ¿Cuándo empezarán las clases virtuales y presenciales en colegios?

Coronavirus en Perú | El presidente de la República, Martín Vizcarra, —a través de una conferencia de prensa—anunció dos posibles fechas para el inicio de clases 2020, a fin de no seguir afectando la educación.

Sin embargo, mencionó que para que ello ocurra se tomarán las medidas necesarias, en coordinación con el Ministerio de Educación (Minedu), para evitar contagios entre los alumnos. En ese sentido, el ministro de la institución, Martín Benavides, indicó que se encuentra preparando un nuevo calendario escolar.

“El mensaje es acomodarnos, innovar, pero debemos continuar y confiar en que las instituciones públicas y privadas, además de los entes que supervisan, van a velar por la calidad del servicio educativo”, señaló.

¿Cuándo inician las clases virtuales 2020?

El presidente Martín Vizcarra anunció que el inicio de clases en colegios públicos y privados será el lunes 6 de abril de manera virtual.

“Vamos a hacer un esfuerzo muy grande para que este lunes 6 de abril inicien las clases, tanto en la instituciones públicas como privadas, pero de manera remota, de manera virtual. La propuesta es bien ambiciosa, pero con apoyo de toda la sociedad va a ser una oportunidad de mejorar cualitativamente nuestra Educación", explicó Benavides durante la conferencia de prensa.

A la par, el Minedu ha puesto a disposición de 8 millones de niños y adolescentes la plataforma ‘Aprendo en casa’, cuya finalidad es cumplir con las pautas de aprendizaje establecidas en el currículo nacional.

¿Cuándo inician las clases presenciales 2020?

El jefe de Estado informó que los escolares de colegios nacionales podrían volver a clases presenciales a partir del 4 de mayo.

No obstante, mencionó que esto se dará de manera gradual y se tomarán las medidas de seguridad necesarias. “Hemos dicho que el estado de emergencia es hasta el 12 de abril, no quiere decir que el 13 todo vuelva a la normalidad. A partir del 4 de mayo, convocaremos a los alumnos no en su totalidad, porque hemos visto que las aulas reúnen a los alumnos uno pegado del otro. Entonces, hay que coordinar para saber cual es el espacio mínimo", indicó.