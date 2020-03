Chiclayo: Joven que disparó a su enamorada dice que fue un accidente

Debir Eli Dávila Carrasco (29), detenido por usar imprudentemente un arma de fuego con la que hirió a su enamorada, fue puesto en libertad y una vez en la calle se pronunció al respecto. Dijo que actuó de una manera irresponsable y que se siente arrepentido por su lo sucedido pero que todo fue un lamentable accidente.

“Yo soy un joven profesional que por mala suerte usé un arma de fuego la cual no sabía manipular y ocasioné un accidente el cual gracias a Dios no pasó a mayores. Yo ahora gracias Dios nuevamente me encuentro libre pues afortunadamente se aclaró lo sucedido”, señaló.

Dávila, quien ahora es investigado por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y lesiones con arma de fuego dijo no excusarse por lo sucedido y asumió la responsabilidad de lo ocurrido reiterando que todo se trató de un desafortunado accidente.

“Mi familia se ha visto muy afectada por lo que ha pasado y esperamos superar este incidente. Mi enamorada están en franca recuperación y lamentablemente se aprendió la lección de una manera dura. Ahora me encuentro en mi domicilio cuidando de mi pareja”, expresó.

Mientras tanto fuentes policiales revelaron que la investigación contra el individuo se encuentra en curso y el Ministerio Público optó por dejarlo en libertad porque dejarlo libre debido a aislamiento social obligatorio decretado por el Estado Peruano y por evitar riesgo de contagio del Covid-19.