Tacna: Etnocaceristas quieren una bancada propia en Congreso

Liz Ferrer Rivera

Tacna

César Copa Tijutani, vocero de los etnocaceristas en Tacna, manifestó que en el último congreso nacional de los simpatizantes y seguidores de esta doctrina política, se acordó la creación de un partido político y la conformación de una bancada en el Congreso. El etnocacerismo tiene representantes en el Parlamento gracias a su alianza con el partido Unión por el Perú (UPP).

"UPP es un cascarón, valemos hoy por nosotros mismos. Tenemos 23 bases a nivel nacional y nuestro apoyo más fuerte está en el centro y sur del país. Queremos ser un partido propio y es un reto que estamos afrontando. Tenemos la capacidad para cumplirlo", dijo seguro Copa.

Este dirigente, reservista del Ejército, estuvo 14 años, 6 meses y 14 días encarcelado en Lima a causa de su participación en el “Andahuaylazo”, asonada liderada por Antauro Humala Tasso. Uno de los objetivos de crear un partido etnocacerista es lograr que Antauro Humala participe en las elecciones presidenciales del 2021.

Copa explicó que la alianza con UPP no es viable por discrepancias que existen con los dirigentes de este partido. Advirtió que fueron los reservistas quienes dieron vida nuevamente a UPP y lo ayudaron a pasar la valla electoral en las últimas elecciones. El etnocacerismo destaca por su corte militar, y sus mayores impulsores son los reservistas. Quieren la revalorización de la cultura incaica y la recuperación de los recursos naturales entregados a extranjeros.

Explicó que la bancada etnocacerista estaría conformada por Roberto Chavarría Vilcatoma (Junín), Hiro Chahua Payana (Huancavelica), Alí Mamani Barriga y Javier Mendoza Marquina (ambos de Ayacucho), María Isabel Bartolo (Áncash) y Rubén Ramos Zapana (Puno). A ellos debería sumarse Héctor Maquera Chávez, congresista tacneño que fue apoyado por los reservistas y compañero de prisión de Copa por el mismo caso, el "Andahuaylazo".

Maquera no estuvo presente en el congreso nacional. Los reservistas dicen que no se ha contactado con ellos desde su triunfo. “Hay un compromiso de él (Maquera) con el etnocacerismo. Su situación ahora es incierta. No sería un buen mensaje que nos dé la espalda, a nosotros, sus hermanos. Compartimos momentos muy complicados con Maquera”, concluyó Copa. ❖