Detienen a taxista que disparó a delincuente para frustrar asalto en Chorrillos [VIDEO]

Defenderse de un asalto le podría costar la libertad. Yonathan Orlando Flores Romero (27) quedó detenido, acusado de manipular un arma de fuego con la licencia vencida, la misma que uso para defenderse de un grupo de delincuentes que quiso robarle su auto en el distrito de Chorrillos.

Flores Romero se encontraba realizando el servicio de taxi cuando cuatro falsos pasajeros le tomaron una carrera. Metros más allá, en la cuadra 8 de la calle Andrómeda, los sujetos sacaron un cuchillo para herirlo con el fin de robarle su vehículo.

El taxista se defendió, por lo que fue herido en el cuello, oreja y espalda, pero pudo sacar un arma de fuego con la que disparó contra los atacantes. Uno de los hampones quedó herido, pero sus cómplices huyeron.

“De frente me atacaron, no me dijeron nada. Lo único que pude hacer es sacar mi arma, rastrillar, y disparar hacia la parte trasera”, contó Flores a La República.

Flores Romero fue auxiliado por los serenos y luego evacuado al hospital Casimiro Ulloa, donde le colocaron 14 puntos de sutura. Tras su atención, lo condujeron a la comisaría Villa Chorrillos para que rinda su manifestación.

PUEDES VER Extranjera asesinada en Chorrillos fue expulsada del país en enero [VIDEO]

En tanto, el sujeto baleado, identificado como Francisco Manuel Reyna Dios, también fue conducido a un nosocomio, donde lo operaron del impacto de bala que recibió en la parte baja de la espalda. Él permanece hospitalizado bajo custodia policial.

Ahora, la madre del taxista, Bertha Romero, denunció ante América Noticias que cuando fue a recoger a su hijo a la comisaría, le informaron que se encontraba en calidad de detenido, a pesar de haber sido agraviado.

Un comisario explicó al citado medio que se detuvo a Flores Romero por tenencia ilegal de armas y que han dado parte a la Fiscalía. “El Ministerio Público ha avalado la detención de la Policía, quiere decir, que no hay ningún abuso de autoridad. Estamos dentro de las normas establecidas”, explicó el comandante PNP Ramón Vásquez, jefe de la Depincri Barranco-Chorrillos.

Al respecto, la pareja del taxista dijo que él siempre lleva un pistola para su defensa personal, porque anteriormente ya fue asaltado. Asimismo, dijo que la usaba en su anterior trabajo como agente de seguridad y que la renovación de la licencia estaba en proceso.

La República conoció que en la intervención policial tras el asalto se logró intervenir a dos sospechosos de ser cómplices del delincuente herido. Ellos fueron identificados como Armando Eduardo Moreno Alzamora (26) y Anthony Delgado Pacheco, sin embargo, América Noticias informa que habrían sido liberados, tal como consta en unas imágenes en las que se les observa caminando sin custodia policial.