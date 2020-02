Periodista de La República fue pepeado por taxista y lleva más de 24 horas desaparecido

Carlos Burzzio Barragán desapareció la madrugada del sábado 22 de febrero cuando abordó, junto a un compañero, identificado como Renzo Silva, un taxi con dirección a San Juan de Miraflores (SJM) en el Centro de Lima.

De acuerdo al testimonio de la persona que lo acompañaba, luego de salir de reunión entre amigos ambos subieron a un vehículo Station Wagon que realizaba el servicio de taxi en el cruce de las avenidas Camaná con Pierola. Según indicó, los dos bebieron una cerveza que les ofreció el conductor y después perdieron el conocimiento.

Silva comenta que, cuando despertó, ya estaba en su vivienda; sin embargo, Burzzio Barragán lleva más de 24 horas desaparecido.

“Tomamos un taxi camino a San Juan de Miraflores. Luego bebimos unas cervezas ofrecidas por el taxista. Recuerdo que vi discutir a Carlos con el taxista, exactamente dónde no lo sé, pero sí lo vi discutir y me acuerdo por un ademán. Yo desperté en mi casa, pero me dijeron haberme encontrado en Villa y no me acuerdo de nada. Me robaron 50 soles y sencillo que tenía, pero no mi teléfono ni mis tarjetas”, indicó.

El compañero también señaló que hasta ayer en la tarde el teléfono celular del joven desaparecido timbraba con normalidad, sin embargo, nunca respondió.

“Pensábamos, con un amigo, que Carlos estaría en su casa porque su teléfono sonaba, pero no respondía ningún mensaje. En la tarde dejo de sonar. Por eso es que decidimos poner la denuncia”, mencionó.

Ante ello, su familia ha puesto la denuncia policial por desaparición en la División de personas desaparecidas de la Dirincri. Asimismo, han visitado algunos nosocomios con la finalidad de ubicarlo.

pnp

El último día que fue visto, el joven vestía un polo camisero color negro y un pantalón claro.

Para cualquier información llamar a su hermana al teléfono: 962 511 704.