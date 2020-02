Huaral: denuncian presencia de basura alrededor del complejo arqueológico Rúpac [VIDEO]

Usuarios en redes sociales denunciaron que el complejo arqueológico Rúpac está siendo contaminado con basura en los alrededores de la zona. El sitio también conocido como 'Machu Picchu Limeño’ está ubicado en el distrito de Atavillos Bajo, en la provincia de Huaral a cinco horas de Lima.

En un video publicado en Facebook se observa al joven caminando en medio de la basura acumulada cerca del sitio arqueológico que forma parte del Patrimonio Cultural de la Nación.

El joven menciona que existen montículos de basura como plásticos, botellas de licor, papeles, bolsas, entre otros. Tras este hecho, pidió que los visitantes puedan ser conscientes del daño que realizan al ecosistema por no recoger su basura y derivarlo a un tacho.

“Lo reprochable y preocupante es que nadie se preocupe por preservar el medio ambiente, la flora, la fauna, descuidando terriblemente el ecosistema, como es posible que nadie haya previsto sobre los desechos sólidos, la basura, lo contaminante (...) ninguna autoridad se pronuncia”, escribió.

Además, mencionó que espera que la denuncia pueda llegar hasta las autoridades desde el Ministerio de Comercio Exterior hasta la comunidad de San Salvador de Pampas. Según el post de otro ciudadano manifestó que el Gobierno Regional de Lima entregó hace poco dos tachos de basura, lo cual, era insuficiente.

“La gente llega a Rúpac y ve que hay tachos, entonces muchos ponen su basura ahí hasta que se llenan...luego otros quieren dejar pero ya no tienen donde hacerlo”, sentenció.

Por ello, varios usuarios pidieron que se pueda trasladar de manera rápida todo el basural a otro lugar. Así no perjudicar la zona de turismo de Huaral. Hasta el momento, las autoridades no se han pronunciado al respecto sobre el tema. Cientos de personas mencionan que este problema no solo sucede en esta zona, sino en otros centros a nivel nacional.