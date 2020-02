Lo que se sabe de los dos detenidos por la desaparición y descuartizamiento de Solsiret Rodríguez

La División de Homicidios de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía capturó a Andrea Aguirre Concha (28) y a su pareja Kevin Villanueva (26) por estar implicados en la muerte y desaparición de Solsiret Rodríguez.

Los sospechosos fueron intervenidos el 14 de febrero en Lima y Huaraz, luego que el fiscal Jimmy Mansilla, quien asumió el caso en enero del 2019, ordenará su detención preliminar para ambos tras reunir algunos medios probatorios.

Uno de ellos fue el hecho de que el chip del teléfono de Solsiret Rodríguez fue retirado y colocado en el celular de Andrea Aguirre, de donde se realizaron todas las comunicaciones con los padres de la víctima. Es decir, existió manipulación para desviar la investigación.

Asimismo, la implicada llamó dos meses después de la desaparición a la operadora móvil para cancelar la línea de Solsiret. A través de un peritaje de voz se comprobó que se trataba de Andrea Aguirre Concha.

Tras ser detenida, Andrea ha dicho que la muerte de Solsiret se produjo tras caer de cabeza en medio de una discusión entre ellas y Kevin Villanueva, el hermano gemelo del padre de los hijos de la víctima. En su defensa ha dicho que la caída fue accidental y que descuartizó el cuerpo al ponerse nerviosa.

La mujer contó que, con el fin de no dejar rastros del fallecimiento, procedió a cercenar el cadáver, cuyos restos los escondió en su casa y otros lugares.

Esta versión se corroboraría con lo declarado por la madre de Solsiret, Rosario Aybar. Ella asegura que uno de los hijos de Solsiret le dijo que vio a su mamá golpeándose en la cabeza y vio como su papá se la llevó, sin embargo, esta versión no fue revisada oportunamente por la fiscal que ese entonces estaba a cargo.

Aún falta conocer cuál fue la participación de Kevin Villanueva, el cuñado de Solsiret, y por qué el fiscal ordenó su detención preliminar. Él y Andrea pasaron por una audiencia de control de identidad en la Corte Superior de Justicia del Callao con la jueza Guisella Guaytalla.

Primeras versiones de Andrea Aguirre y Kevin Villanueva

La desaparición de la estudiante de Sociología fue reportada el 23 de setiembre del 2016. Brian Villanueva llamó a la madre de Solsiret para avisarle que la joven había dicho que se estaba dirigiendo al terminal Plaza Norte.

La familia de Solsiret acudió a la comisaría para sentar la denuncia por desaparición, pero no se la recibieron al principio, sino hasta nueves días después. Para poder investigar el caso se citó a las personas que vivían con la víctima en el departamento del Callao. La República accedió a las manifestaciones del 2017.

Andrea Aguirre aseguró en aquella oportunidad que conoció a Solsiret en 2012, cuando la estudiante de Sociología ya era pareja de Brian Villanueva. Una de las preguntas de la Policía fue “Ahora que Solsiret Melchorita se encuentra desaparecida, ¿qué sentimiento la embarga?”.

“Al inicio pensaba yo que ella necesitaba un desfogue como para ordenar sus ideas y como ya había dicho que iba a hacer esto antes, me pareció lo lógico, pero sí me molestó que haya dejado así a los bebés, ya cuando ha pasado tiempo me he preocupado porque tantas cosas que pueden suceder, trata de personas, que alguien la haya secuestrado, que haya tenido un accidente. Eso es lo que me preocupa y también me pone triste. Ya que paso más tiempo en la casa de los bebes, veo a Brian deprimido, ha bajado de peso, se le nota preocupado, no come, se le ve triste y ahora la dinámica en la casa ha cambiado ya que ambos nos quedamos al cuidado de los bebés y Kevin ha jalado un curso y bajado sus notas, yo también he jalado un curso. Sé que es bonito cuidar a los bebés, pero es mucha responsabilidad, ya que varios planes que teníamos no lo podemos hacer(...)”, dijo la mujer.

En el caso de Kevin Villanueva, entre varias cosas que dijo a la Policía, se puede ver su convencimiento para afirmar que Solsiret se fue de la casa y no se trataba de un caso de desaparición.

Cuando le preguntaron “¿Por qué cree usted que Solsiret haya decidido irse de su domicilio?”, Kevin dijo lo siguiente: “Siempre había comentado a Brian que la vida de ser madre no era para ella y quería vivir su vida, salir con sus amigos, e incluso en una oportunidad quiso irse de su casa y la llevaron a tratamiento psicológico y esta vez ya no ha aguantado llevar la vida de madre y se fue”, aseguró el sujeto.

Es necesario mencionar que antes de la desaparición de Solsiret, ella había denunciado a su cuñado Kevin Villanueva por haberla agredido sexualmente. Andrea Aguirre sabía de la acusación, pero continuó su relación con el presunto agresor.

Respecto a la denuncia contra su hermano Kevin, Brian Villanueva dijo que el tema fue conversado por los tres, además con Andrea Aguirre.

“Luego, hablé con mi conviviente y ella me dijo que mi hermano la buscaba. (...) En vista que nosotros volvíamos a casa de mis padres, mi hermano gemelo fue a vivir a otro lugar hasta el mes de junio de este año (2017), pero recuerdo que en el mes de marzo de este año tuvimos una conversación entre Sol, mi hermano Kevin, su enamorada Andrea, y yo”, dijo Brian en aquella oportunidad.

Hasta el momento Kevin Villanueva, padre de los hijos de Solsiret Rodríguez, se encuentra como no habido.